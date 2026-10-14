Las recientes precipitaciones registradas en el departamento de Jáchal han vuelto a poner en evidencia serias deficiencias en el sistema de drenaje pluvial de la comuna. Vecinos pertenecientes a diversos sectores habitacionales, con especial énfasis en el loteo Gendarmería y la zona de La Costanera, han manifestado su profunda inquietud y preocupación debido a la constante acumulación de agua generada por el temporal.

La anegación de las calles y el estancamiento hídrico han alterado la rutina cotidiana de las comunidades afectadas, donde el escurrimiento deficiente amenaza con convertirse en un problema mayor ante la llegada de nuevas lluvias a la región producto del fenómeno El Niño.

Fallas estructurales y desbordes en el loteo Gendarmería

En el loteo Gendarmería, puntualmente sobre el Callejón El Tulo, las complicaciones se tornan recurrentes cada vez que se presentan precipitaciones. Los pobladores del sector advierten que el inconveniente central radica en el mal funcionamiento del pasante de la cuneta, una falla de infraestructura que impide el flujo normal de las aguas pluviales.

Como consecuencia directa de este problema estructural, el agua no logra canalizarse adecuadamente por las vías correspondientes y se desborda hacia la calzada, dificultando la circulación peatonal y vehicular.

Frente a este panorama, los damnificados del loteo Gendarmería indicaron que han realizado reiterados reclamos formales sin obtener hasta la fecha una solución definitiva. Para visibilizar la gravedad de la situación, los vecinos difundieron fotos que muestran con claridad el estado del sector tras las últimas precipitaciones.

Ante la posibilidad de nuevas tormentas de mayor intensidad, los residentes reiteraron su pedido para que las autoridades de la Municipalidad de Jáchal inspeccionen el terreno y ejecuten las reparaciones necesarias en las cunetas.

Temor al ingreso de agua en las viviendas de La Costanera

Una situación de similar gravedad se replica en la zona de La Costanera, ubicada a la vera de la Ruta Nacional 150, donde las lluvias registradas durante la tarde del pasado martes dejaron una marcada zozobra en los hogares.

A pesar de que los habitantes calificaron el evento como una precipitación tranquila, el volumen de agua acumulado en distintos puntos encendió las alarmas comunitarias.

El temor principal de las familias radica en que lluvias de mayor envergadura provoquen el desborde de los canales e ingresen directamente a las viviendas, ocasionando daños materiales.

En relación con esta coyuntura, una de las vecinas afectadas del sector de La Costanera expresó su angustia al remarcar la necesidad de evitar males mayores. Según su testimonio, la precipitación reciente fue "tranqui", pero el nivel de estancamiento alcanzado resulta alarmante de cara a temporales de mayor severidad.

La vecina enfatizó que el deseo de la comunidad es impedir que el agua ingrese a los inmuebles, manifestando que sería fundamental que el municipio envíe maquinaria para limpiar y acondicionar los desagües antes de que el agua continúe estancada.

Exigencia de maquinaria municipal para trabajos preventivos

La demanda colectiva de los sectores damnificados apunta de manera unánime hacia la pronta intervención de las autoridades de la Municipalidad de Jáchal.

Los vecinos sostienen que la prevención resulta indispensable y que la limpieza junto al desobstruimiento de cunetas deben concretarse con urgencia.

Las familias de La Costanera y del loteo Gendarmería coinciden en que el acondicionamiento mediante maquinaria pesada es la única vía efectiva para garantizar el correcto escurrimiento de las aguas pluviales y resguardar los hogares frente al riesgo de inundación en próximas tormentas.