Un hombre de 37 años se encuentra en el banquillo de los acusados en la provincia de San Juan, enfrentando un juicio por presuntos abusos sexuales en perjuicio de dos hijos de su expareja. Los hechos investigados ocurrieron en dos viviendas ubicadas en el departamento de Chimbas, presuntamente perpetrados durante los momentos en que la madre de las víctimas se ausentaba del hogar.

La fiscal Andrea Insegna presentó los cargos ante la jueza Mónica Lucero, solicitando una pena de 20 años de prisión efectiva y requiriendo además la unificación con los castigos anteriores que el acusado arrastra por delitos de idéntica naturaleza.

La hipótesis que maneja el Ministerio Público Fiscal sostiene que las agresiones comenzaron cuando los damnificados tenían apenas 7 y 4 años. Dentro de la causa, la convivencia compartida entre el imputado y los niños fue incorporada como una circunstancia agravante. La acusación fiscal detalla que los episodios denunciados incluyeron tocamientos, accesos carnales y la exhibición forzada de material pornográfico a los menores.

El caso salió a la luz a partir de una situación límite, cuando uno de los niños ingresó al Hospital Marcial Quiroga luego de un intento de suicidio. En pleno proceso de asistencia médica, el personal de salud detectó indicios corporales y psicológicos compatibles con un abuso sexual.

Este hallazgo médico motivó a la madre a radicar la denuncia formal ante el centro ANIVI. Tiempo después, ambas víctimas pudieron relatar sus vivencias y aportar sus testimonios clave a través del sistema de Cámara Gesell, mientras que un tercer hermano, quien ya alcanzó la mayoría de edad, optó por mantenerse al margen de las actuaciones judiciales.

Los encargados de la acusación remarcaron que el sospechoso repite de forma constante un patrón de conducta. Según señalaron desde el organismo judicial, el sujeto inicia relaciones sentimentales con mujeres que tienen hijos, se gana su confianza con velocidad y logra instalarse a convivir en el seno familiar.

Una vez consolidada esa posición, utiliza un mecanismo basado en amenazas o sobornos con el único fin de silenciar y ocultar los ultrajes a los integrantes más vulnerables de la casa. Bajo esta misma modalidad, el individuo ya cumplió una pena de 8 años de cárcel en la provincia de Córdoba, y posteriormente recibió sentencias condenatorias en los años 2021 y 2022 que le valieron una pena de 12 años de prisión por resultar culpable de abusar de otra hijastra.