Lo acusaron de violar a su tía con problemas de memoria y está en libertad

Un aberrante hecho conmociona a la provincia de San Juan tras la investigación impulsada por el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género debido a una denuncia contra un hombre de 42 años identificado como N.A., quien quedó formalmente imputado por presuntamente haber abusado sexualmente de su propia tía, una mujer mayor que padece severos trastornos de memoria y cuya situación de extrema vulnerabilidad fue confirmada por profesionales psicólogos.

El espeluznante episodio quedó al descubierto a raíz de dos presentaciones radicadas en la unidad fiscal especializada donde se reconstruyó que el acusado ingresó a la habitación de la víctima alrededor de las 9 de la mañana de un día de agosto con la intención de acostarse con ella y le habría dicho que no iba a hacer nada, mientras la damnificada relató posteriormente que no logra recordar qué sucedió a partir de ese momento debido a su patología cognitiva.

La escena fue interrumpida por el hijo de la víctima, quien al ingresar al dormitorio se topó con un cuadro perturbador al ver a su madre semidesnuda y a su primo N.A. completamente desnudo, instante en el cual el imputado aseguró que no había pasado nada y la mujer repetía que no se acordaba de nada, destacando los familiares que era la primera vez que el acusado mostraba este tipo de actitudes reprochables en el ámbito doméstico.

Sin embargo, las pruebas científicas contradijeron de manera directa la versión del imputado dado que el examen físico realizado a la mujer arrojó la existencia formal de lesiones vaginales de reciente data que resultaron totalmente compatibles con un ataque sexual perpetrado en el lugar de los hechos y que motivó la rápida intervención de las autoridades judiciales competentes.

El estado de la víctima y la imputación formal quedaron expuestos cuando los profesionales determinaron que la señora presenta graves dificultades de memoria a corto y largo plazo con severas complicaciones de atención y comprensión, concluyendo los peritos que no logra comprender el contenido del legajo judicial y recomendando que no se le tome declaración testimonial en ninguna circunstancia procesal.

Frente a la contundencia de los elementos iniciales, el fiscal Eduardo Martínez le imputó a N.A. el delito de abuso sexual con acceso carnal en calidad de autor requiriendo un plazo de 6 meses para la Investigación Penal Preparatoria y solicitando la internación del acusado por el plazo de un mes para que sea sometido a rigurosos exámenes psiquiátricos destinados a determinar si comprende la criminalidad de sus actos.

Por su parte, la defensora oficial Cecilia Mut se opuso firmemente a la medida de encierro argumentando que su defendido sufrió un grave accidente tiempo atrás por el cual tiene una placa de titanio en la cabeza, solicitando que el proceso se transite en libertad y exigiendo que a la Junta Médica se incorpore la figura de un neurólogo para una evaluación integral.

Finalmente, la jueza de garantías Flavia Allende resolvió hacer lugar a la formalización de la investigación por 6 meses pero rechazó el pedido de internación de la fiscalía dejando al imputado N.A. en libertad, ordenando la conformación de la Junta Médica ambulatoria integrada por un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social y un neurólogo para definir su estado de salud mental, debiendo cumplir además la prohibición de acercamiento a la vivienda de la víctima residiendo temporalmente en la casa de un amigo.