Un joven que ya había sido condenado por abusar sexualmente y apuñalar a una adolescente vuelve a estar bajo investigación por un nuevo presunto abuso contra la misma víctima. La menor tenía 14 años cuando ocurrieron los primeros hechos, en febrero de 2024. Por aquella causa, Axel Muñoz recibió tres años de prisión condicional. Ahora, dos años después, el Ministerio Público Fiscal lo acusa por otro episodio contra la joven.

La primera investigación comenzó en febrero de 2024. Según se reconstruyó durante aquella causa, Muñoz interceptó a la adolescente cuando salía de la escuela, la atacó y la hirió con un cuchillo. La investigación también incluyó hechos de abuso sexual, exhibiciones obscenas y desobediencia a una orden judicial.

En julio de ese mismo año se registraron nuevos episodios de violencia y amenazas contra la víctima y su familia. Incluso, según la acusación fiscal, en uno de esos hechos la adolescente fue abordada por Muñoz y otros dos sujetos, llevada hasta una construcción y apuñalada en el abdomen.

Por esos hechos, el 1 de abril de 2025, un tribunal lo declaró culpable de abuso sexual simple, lesiones leves, exhibiciones obscenas y desobediencia a una orden judicial. La pena impuesta fue de tres años de prisión condicional, pese a que la Fiscalía había solicitado 10 años de cárcel.

Una nueva investigación contra la misma víctima

Ahora Muñoz enfrenta otra causa penal por un presunto nuevo abuso contra la misma adolescente. En este expediente, el Ministerio Público Fiscal lo investiga por abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas y por mediar violencia, en concurso real con lesiones.

De acuerdo con la hipótesis de la acusación, el joven habría ejercido violencia contra la víctima y la habría intimidado utilizando un arma blanca, con la participación de otros sujetos.

Este jueves, el caso tuvo una nueva instancia judicial. El juez de Garantías Pablo Leonardo León rechazó los planteos de nulidad y recusación presentados por la defensora Paola Miers, quien cuestionó distintas actuaciones de la investigación y buscó apartar al fiscal Duilio Ejarque, de la UFI ANIVI.

Finalmente, a pedido de la ayudante fiscal Agustina Cerdera, el magistrado prorrogó otros 30 días la prisión preventiva. Durante ese período, la Fiscalía continuará reuniendo pruebas y tiene previsto realizar una inspección ocular en el lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos.

El antecedente de las amenazas de bomba en Rawson

En septiembre de 2025, Muñoz también fue investigado por tres amenazas de bomba realizadas durante días consecutivos contra la Escuela Ejército de Los Andes, de Rawson. Los llamados provocaron evacuaciones y operativos de seguridad en el establecimiento. En esa causa se realizaron allanamientos y se secuestraron teléfonos celulares para peritajes.

Posteriormente, el fiscal Alejandro Mattar solicitó el sobreseimiento de Muñoz al considerar que no había pruebas suficientes para atribuirle la autoría de las llamadas, que habrían sido realizadas por un menor de edad.