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Lo condenaron por abuso y ahora es acusado de vender cocaína en el Penal
POR REDACCIÓN
Facundo Martín Torraga, hijo del reconocido bodeguero Mario Torraga, enfrenta una nueva acusación judicial dictada por el fiscal federal Fernando Gabriel Alcaraz y la auxiliar fiscal María Florencia Compaired. La Justicia Federal señaló a Torraga como presunto integrante de una organización dedicada a comercializar cocaína en el Penal de Chimbas. Solicitaron que sea llevado a juicio junto con otros 19 imputados por presunto narcotráfico y lavado de activos, con operaciones internas y externas mediante billeteras virtuales.
El acusado ya cuenta con dos condenas anteriores, una por violencia de género y otra por abuso sexual y amenazas contra una expareja. Por esta última causa recibió una pena de 8 años de prisión efectiva, motivo por el que se encontraba alojado en el Servicio Penitenciario Provincial. La Fiscalía solicitó que, si es condenado en este nuevo proceso judicial, sea declarado reincidente por sus antecedentes de violencia previa.
Según el expediente, la organización operaba en el pabellón 4, sector 2, bajo la coordinación de Rodolfo Daniel Carrizo. Allí, Torraga y Gabriel Antonio Villarroel presuntamente vendían cocaína y recibían los pagos a través de Mercado Pago y Naranja X. La causa inició por denuncias anónimas sobre transferencias dinerarias vinculadas a la droga, señalando una cuenta utilizada por Torraga y a Carrizo como el organizador principal del negocio dentro de la celda.
Entre las evidencias reunidas existen escuchas telefónicas, análisis de movimientos financieros y pericias sobre dispositivos electrónicos. Durante un procedimiento en la celda 13, ocupada por Torraga, incautaron un celular Motorola E5 escondido en la madera de una mesa. Aunque debió ser reparado para recuperar contenido, rescataron mensajes, llamadas y contactos claves para la investigación en curso.
En el taller del pabellón hallaron 92 envoltorios pequeños y un paquete mayor con cocaína dentro de tres rodillos de pintura. La sustancia estaba mezclada con levamisol y pertenecería a la estructura encabezada por Carrizo. Por ello, imputan a Torraga comercialización agravada como partícipe primario, pidiendo 6 años y 6 meses de prisión, multa de 150 unidades fijas y declaración de reincidencia formal.
El circuito externo operaba en el barrio Noreste III de Santa Lucía y barrio 7 Conjunto II de Chimbas. Aparecen implicados Oscar Nahuel Carrizo, Carla Luciana Brizuela Robledo y Marisa Matilde Robledo, con roles de adquisición, distribución y custodia. Secuestraron más de 4 kilos de cocaína en una propiedad de Santa Lucía y medio kilo en otro domicilio, usado como infraestructura para resguardar las sustancias.
El expediente suma la causa por lavado de activos con ganancias canalizadas mediante cuentas de terceros y billeteras virtuales. Investigaron compras de lotes en el Loteo Fénix de Santa Lucía y vehículos para introducir dinero ilícito en el circuito. Los cálculos de la Fiscalía estiman las operaciones patrimoniales analizadas en un monto equivalente a 369,7 salarios mínimos, vitales y móviles al momento de concretarse.