Por primera vez, científicos lograron fotografiar bajo el agua a un tiburón dormilón en la Antártida, un hallazgo que sorprendió a la comunidad científica y reescribe lo que se conocía sobre la fauna en ese ecosistema extremo.

El registro se realizó a unos 490 metros de profundidad, cerca de las islas Shetland del Sur, donde una cámara submarina captó al animal desplazándose lentamente en un entorno oscuro y helado, con temperaturas cercanas al punto de congelación.

El descubrimiento es significativo porque durante décadas se creyó que los tiburones no habitaban en esas aguas. Sin embargo, las imágenes demostraron que este tipo de especies puede adaptarse a condiciones extremas, lo que abre nuevas preguntas sobre la biodiversidad del océano Austral.

Los investigadores señalaron que el ejemplar medía entre tres y cuatro metros y pertenece a una especie de movimientos lentos y metabolismo muy bajo, características que le permiten sobrevivir en ambientes hostiles y con escasos recursos.

El hallazgo también plantea interrogantes sobre el impacto del cambio climático en la distribución de las especies marinas, ya que podría estar favoreciendo la llegada de animales a zonas donde antes no se los registraba.

Este avance refuerza la idea de que las profundidades del océano siguen siendo uno de los territorios más desconocidos del planeta, incluso en regiones ampliamente estudiadas como la Antártida, donde aún quedan numerosos misterios por descubrir.