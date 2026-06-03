Lograron que un paciente ciego vuelva a ver con una córnea 3D

Una persona que había perdido la visión logró volver a ver gracias a una córnea impresa en 3D, en lo que especialistas ya consideran uno de los mayores avances de la medicina regenerativa de los últimos años. El procedimiento, realizado en Israel, se convirtió en el primer trasplante exitoso de una córnea biotecnológica funcional creada mediante bioimpresión tridimensional.

La intervención se llevó a cabo en el Centro Médico Rambam de Haifa sobre un paciente que era legalmente ciego. El implante utilizado, denominado PB-001, fue desarrollado por la empresa estadounidense Precise Bio y forma parte de un ensayo clínico de fase 1 destinado a evaluar la seguridad y eficacia de esta nueva tecnología.

A diferencia de los trasplantes convencionales, que dependen de córneas donadas por personas fallecidas, este método utiliza células corneales humanas cultivadas en laboratorio. A partir de una sola córnea donada, los investigadores pueden generar cientos de implantes transparentes con características similares a las del tejido natural. El objetivo es resolver uno de los principales problemas de la oftalmología moderna: la escasez global de donantes.

Los científicos explicaron que la estructura impresa reproduce tanto la transparencia como las propiedades biomecánicas de una córnea humana sana. Gracias a sistemas robotizados de biofabricación, cada implante puede diseñarse con precisión para integrarse en el ojo del paciente y recuperar funciones visuales que antes parecían perdidas.

El avance representa un paso histórico para millones de personas que padecen ceguera corneal provocada por infecciones, traumatismos, quemaduras o enfermedades genéticas. Según estimaciones médicas, la demanda mundial de córneas supera ampliamente la cantidad de tejidos disponibles, lo que genera listas de espera que pueden extenderse durante años en algunos países.

Aunque todavía se necesitan más estudios para confirmar resultados a largo plazo, los primeros datos entusiasman a la comunidad científica. Si los ensayos continúan siendo exitosos, la impresión 3D de córneas podría transformar por completo el acceso a los trasplantes y abrir una nueva etapa en la creación de órganos y tejidos humanos fabricados en laboratorio. Lo que hasta hace poco pertenecía al terreno de la ciencia ficción acaba de convertirse en una realidad médica.