Los 10 puntos clave de la reforma del Banco Central y el "grillete fiscal"

En un discurso transmitido en cadena nacional, el presidente Javier Milei presentó un ambicioso paquete de reformas estructurales para "poner fin a 91 años de saqueo y estafa". La iniciativa incluye la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la implementación de una ley de equilibrio fiscal estricta con sanciones para la clase política y desregulaciones en el mercado financiero y de seguros.

Los puntos esenciales del anuncio

Reforma integral de la Carta Orgánica del BCRA: El Ejecutivo envía al Congreso un proyecto para terminar con los múltiples objetivos de la entidad. A partir de ahora, la misión fundamental del Banco Central volverá a ser de manera exclusiva preservar el valor de la moneda y contener la inflación. Prohibición absoluta de financiar al Estado: Se prohíbe de manera taxativa que el BCRA financie al Tesoro Nacional, a las provincias y a los municipios. Asimismo, se impide la compra de títulos públicos en el mercado primario para evitar la emisión monetaria y el señorialaje. Blindaje a la cúpula del Banco Central: Para evitar presiones políticas que busquen flexibilizar la política monetaria, la remoción del presidente y del directorio requerirá la aprobación de los dos tercios tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados. Restricción y giro de dividendos: Los resultados derivados de la variación de precios de activos se destinarán a una reserva técnica no distribuible. Por su parte, las ganancias operativas por el manejo de cartera solo podrán ser giradas al Tesoro con el fin único de cancelar deuda. Eliminación de letras intransferibles: La iniciativa deroga las reformas introducidas en el año 2012 y elimina el mecanismo de letras intransferibles en el balance del organismo monetario, buscando sanear de manera definitiva su estructura patrimonial. Implementación del "grillete fiscal": Se establece una regla de equilibrio presupuestario permanente. Si se acumulan meses con déficit fiscal y el Congreso no reordena las cuentas en pocas semanas, se activará de forma automática el procedimiento de shutdown. Sanciones a la política en caso de shutdown: Durante la paralización por déficit, se frenarán gastos no esenciales, nuevas contrataciones y transferencias discrecionales. Principalmente, el Presidente, Vicepresidente, ministros, senadores y diputados dejarán de cobrar sus sueldos mientras dure el desequilibrio. Protección de partidas esenciales: La ley de grillete fiscal garantiza de forma explícita que el congelamiento no afectará a jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo, salud, seguridad, defensa y servicio penitenciario. Liberalización del mercado de capitales: Se enviará una norma para fomentar la inversión y permitir la emisión de bonos corporativos en moneda extranjera u otras unidades de medida, destrabando a su vez los requisitos burocráticos del financiamiento colectivo (crowdfunding). Reforma estructural del mercado de seguros: Se elimina la autorización previa del organismo regulador para el diseño y lanzamiento de nuevos productos aseguradores. El Estado solo controlará la solvencia de las empresas, buscando abaratamiento de costos y mayor innovación.

Contexto e impacto político

Los anuncios de Javier Milei marcan un punto de inflexión en las reglas de juego de la economía nacional y tienen un impacto directo en las provincias. En el caso particular de San Juan, como en el del resto de las provincias, el llamado a los gobernadores para adherir al régimen de "grillete fiscal" plantea un debate clave en la gestión de las cuentas públicas provinciales, imponiendo la austeridad presupuestaria como norma institucional.

Por otro lado, la liberalización del mercado de capitales busca dinamizar el financiamiento privado en sectores estratégicos para San Juan, como la minería y las energías renovables (un asunto en el cual el gobernador Marcelo Orrego ya está avanzando), al facilitar la emisión de deuda corporativa en moneda extranjera. La reforma propone que el ahorro regrese al circuito productivo sin intermediaciones estatales, en un escenario donde los estados provinciales "deberán competir por la atracción de inversiones bajo un esquema de estricto equilibrio fiscal".