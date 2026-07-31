La alimentación desempeña un papel clave en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Aunque ningún alimento por sí solo determina la salud del corazón, los especialistas coinciden en que algunos productos, consumidos con frecuencia, pueden aumentar el colesterol LDL, elevar la presión arterial, favorecer la inflamación y contribuir al sobrepeso, factores que incrementan el riesgo cardíaco.

Una recopilación realizada por la revista Prevention, basada en recomendaciones de cardiólogos y nutricionistas, identificó 15 alimentos que conviene limitar o evitar dentro de una dieta habitual. Entre ellos aparecen las carnes procesadas y embutidos, las bebidas azucaradas, las frituras, el pan blanco, los aderezos industriales, el ketchup, los snacks ultraprocesados, los dulces y postres con alto contenido de azúcar, los cereales refinados, las sopas instantáneas, las comidas rápidas, las pizzas industriales, las margarinas con grasas poco saludables, las salsas comerciales y otros productos con exceso de sodio y grasas saturadas.

Los expertos explicaron que estos alimentos suelen aportar grandes cantidades de sal, azúcares agregados, grasas saturadas o grasas trans, componentes asociados con un mayor riesgo de hipertensión, diabetes tipo 2, obesidad y enfermedad coronaria cuando se consumen de manera habitual.

Qué recomiendan incorporar en la dieta

En lugar de esos productos, los especialistas aconsejan priorizar una alimentación basada en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas, pescado y aceites vegetales, especialmente aceite de oliva. Estos alimentos aportan fibra, antioxidantes y grasas saludables que ayudan a controlar el colesterol y favorecen el funcionamiento del sistema cardiovascular.

También remarcan que proteger el corazón no depende únicamente de eliminar determinados alimentos, sino de mantener un patrón alimentario equilibrado junto con actividad física regular, buen descanso, evitar el tabaco y controlar factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes y el colesterol elevado.

Los especialistas subrayan que no se trata de prohibiciones absolutas, sino de reducir el consumo de estos productos y reservarlos para ocasiones puntuales. La clave está en que la mayor parte de la alimentación diaria esté compuesta por alimentos frescos y mínimamente procesados.