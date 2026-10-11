Los 21 años de Veladero: números, empleo y las inversiones que viene

La mina Veladero cumple este domingo 11 de octubre 21 años de actividad en San Juan. Desde el inicio de sus operaciones en 2005, el yacimiento ubicado en Iglesia se convirtió en uno de los principales emprendimientos mineros del país. Actualmente cuenta con 2.476 trabajadores, entre empleados directos y contratistas, y una red de 343 proveedores regionales. A estos números se suma una nueva inversión de US$400 millones aprobada bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La mina Veladero celebra su aniversario con nuevas inversiones proyectadas.

Según los datos difundidos por la compañía con motivo de su aniversario, el 90% de los trabajadores actuales es sanjuanino, lo que equivale a aproximadamente 2.228 personas. Además, cerca del 30% del personal proviene de Iglesia y Jáchal, los departamentos más próximos al emprendimiento. Estos números corresponden a la dotación actual y no representan la totalidad de los empleos generados durante las últimas dos décadas.

Empleo, proveedores y participación femenina

La actividad de Veladero también involucra a 343 empresas proveedoras regionales que integran su cadena de valor. Sin embargo, el informe no discrimina cuántas pertenecen exclusivamente a San Juan ni cómo evolucionó esa cantidad desde 2005.

Veladero impulsa la formación de mujeres para desempeñarse en tareas operativas.

Otro indicador es la participación femenina. Actualmente, las mujeres representan el 16,5% del personal, mientras que desde 2022 un programa de formación de operadoras de camiones capacitó a 196 mujeres para desempeñarse en tareas operativas.

Los números económicos de Veladero

En términos económicos, la compañía informó que desde el comienzo de sus operaciones generó aproximadamente US$13.600 millones de valor para Argentina. De ese total, US$8.600 millones correspondieron a compras de bienes y servicios nacionales, US$3.700 millones al pago de impuestos y US$1.200 millones a salarios directos.

La mina proyecta una inversión de US$400 millones para ampliar sus operaciones.

Se trata de valores acumulados durante los 21 años de actividad y no de ganancias empresariales ni de recursos destinados exclusivamente a San Juan.

En el ámbito provincial, Veladero informó aportes superiores a US$51 millones mediante el fideicomiso constituido con San Juan para financiar iniciativas de infraestructura y desarrollo. También participó en el financiamiento de obras eléctricas, como la interconexión Mendoza–San Juan y la línea Nueva San Juan–Rodeo.

Las inversiones que vienen

De cara a los próximos años, Veladero tiene aprobado un proyecto de ampliación de las fases 8 y 9 de su sistema de lixiviación, con una inversión estimada en US$400 millones, según la compañía. La iniciativa fue presentada al RIGI en 2025 y aprobada en marzo de 2026.

La resolución oficial establece el 31 de diciembre de 2028 como fecha límite para cumplir la inversión mínima comprometida. La ampliación apunta a incrementar la capacidad operativa del yacimiento y sostener su actividad durante los próximos años.

1. Veladero inició sus operaciones en 2005 y continúa su actividad en Iglesia.

Según declaraciones realizadas por Marcelo Álvarez, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Barrick para Latinoamérica, la construcción de esta ampliación demandaría alrededor de 500 empleos adicionales, con una participación sanjuanina estimada del 90%. También señaló que la vida útil actual de la mina llega hasta 2032, mientras la compañía continúa explorando alternativas para extenderla.

El derrame que marcó su historia

Los 21 años de Veladero también incluyen uno de los episodios ambientales más significativos de la minería sanjuanina. El 13 de septiembre de 2015, una falla en una válvula y una compuerta abierta provocaron el derrame de 1.072.000 litros de solución cianurada, que alcanzó el río Potrerillos, dentro de la cuenca del Jáchal.

El incidente generó preocupación entre los habitantes de Iglesia y Jáchal, cuestionamientos sobre los controles ambientales y una investigación judicial. La empresa, entonces operada por Barrick Gold, recibió una multa provincial de $145.696.000.

En septiembre de 2025, al cumplirse una década del episodio, Diario Huarpe reconstruyó sus consecuencias judiciales, políticas y sociales. El derrame permanece como uno de los antecedentes centrales en la discusión sobre los controles ambientales de la minería en San Juan.