Después de los 45 años, muchas mujeres comienzan a notar cambios en la distribución de la grasa corporal, especialmente en la zona abdominal. Este fenómeno puede estar relacionado con las fluctuaciones hormonales de la perimenopausia y la menopausia, además de la pérdida progresiva de masa muscular que acompaña al envejecimiento.

La médica especialista en nutrición Ana Cascú explicó que la disminución de los estrógenos puede favorecer la acumulación de tejido adiposo en el abdomen. También pueden modificarse el metabolismo, la sensibilidad a la insulina y la regulación del apetito.

Frente a este escenario, los especialistas recomiendan priorizar la salud metabólica y preservar la masa muscular, en lugar de concentrarse exclusivamente en el número que marca la balanza.

Los siete hábitos para reducir la grasa abdominal

Evitar las dietas permanentes: alternar etapas de alimentación equilibrada, mantenimiento y fortalecimiento muscular, sin sostener restricciones excesivas. Incorporar entrenamiento de fuerza: realizar ejercicios que estimulen los músculos y permitan conservar la masa muscular. Priorizar las proteínas: incluir alimentos ricos en este nutriente, fundamental para la reparación de tejidos y el mantenimiento muscular. Consumir verduras diariamente: incorporarlas al menos en dos comidas para sumar fibra, vitaminas y minerales. Caminar todos los días: mantener el movimiento cotidiano ayuda a la salud metabólica y al control de la glucosa. Cuidar el sistema nervioso: prestar atención al descanso y buscar actividades que ayuden a manejar el estrés. Trabajar la relación con el progreso: evitar la frustración por los cambios de rutina y sostener hábitos saludables a largo plazo.

La propuesta de la health coach Glenda Estévez apunta a que los cambios puedan mantenerse en el tiempo, sin convertir la alimentación y la actividad física en exigencias difíciles de cumplir.

Además, los especialistas recomiendan una alimentación con proteínas, fibra, calcio, vitamina D y grasas insaturadas. Las dietas demasiado restrictivas pueden favorecer la pérdida de músculo y aumentar la ansiedad, por lo que los cambios deben adaptarse a las necesidades de cada persona.