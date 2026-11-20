El hallazgo de más de $70.000.000 en efectivo durante un allanamiento realizado en una vivienda de 9 de Julio sigue generando repercusiones en el ámbito policial y judicial de San Juan, luego de convertirse en uno de los procedimientos de mayor impacto económico de las últimas semanas.

Tras el secuestro del dinero y la intervención de las fuerzas de seguridad, la investigación entró ahora en una etapa clave: determinar el origen lícito o ilícito de la suma millonaria y establecer si existen otras personas vinculadas a la maniobra.

Las líneas que siguen los investigadores

Fuentes ligadas al caso indicaron que, además del conteo y peritaje de los fajos de billetes secuestrados, se analizan dispositivos electrónicos, documentación y movimientos financieros hallados en el domicilio allanado.

Con estos elementos, la Fiscalía busca precisar si el dinero proviene de actividades comerciales no declaradas, maniobras de estafa o circuitos vinculados a otros delitos investigados en la provincia. En las próximas horas se esperan definiciones procesales respecto a la situación de los involucrados en la causa.