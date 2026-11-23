La inteligencia artificial se incorporó a la vida cotidiana de los adolescentes argentinos y también comenzó a ganar espacio en sus consultas sobre dinero. Sin embargo, aunque muchos manifiestan desconfianza frente a sus recomendaciones financieras, un estudio reveló que el 58% seguiría un consejo de inversión generado por esta tecnología.

Los datos surgen de la tercera edición del informe "Los adolescentes y las finanzas", elaborado por el Centro de Políticas Públicas (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella y la ONG Junior Achievement, con el apoyo de BBVA. La investigación encuestó a 4.144 estudiantes de entre 14 y 19 años e incorporó por primera vez un apartado específico sobre el uso de inteligencia artificial.

Cómo utilizan la IA para consultar sobre dinero

El relevamiento indicó que el 75% de los adolescentes utiliza inteligencia artificial al menos una vez por semana, mientras que el 52% ya la consultó alguna vez sobre cuestiones relacionadas con el manejo del dinero. Entre quienes recurrieron a esta herramienta, el 35% lo hizo para comprender conceptos financieros.

En segundo lugar apareció la comparación de precios o búsqueda de ofertas, con el 21% de las respuestas. También hubo consultas sobre cómo ahorrar o dónde invertir, que representaron el 18%, mientras que el 11% pidió ayuda para elaborar un presupuesto.

El informe destacó que predomina el uso de la tecnología para comprender información antes que para tomar decisiones financieras. Además, la frecuencia de utilización influye en la predisposición de los jóvenes a consultar sobre estas cuestiones.

La desconfianza frente a los consejos financieros

Pese a la incorporación de estas herramientas, los adolescentes mantienen una postura cautelosa cuando se trata de confiarles decisiones sobre su dinero. Según el estudio, solamente el 21% manifestó que confiaría mucho o bastante en la inteligencia artificial para tomar decisiones financieras.

En contrapartida, el 51% aseguró que confiaría poco y el 17% directamente no confiaría nada. La investigación también detectó que la familiaridad con estas herramientas modifica la percepción, ya que la confianza pasa del 2% entre quienes nunca las utilizan al 37% entre quienes interactúan con ellas diariamente.

El informe señaló que los familiares directos aparecen como una fuente de consulta más confiable. Entre los motivos mencionados por los jóvenes se encuentra que la inteligencia artificial brinda información, pero no asume responsabilidades cuando una recomendación resulta equivocada.

El 58% seguiría una recomendación de inversión

Uno de los resultados más relevantes apareció cuando los investigadores presentaron a los estudiantes diferentes consejos de inversión. Cada participante recibió, de manera aleatoria, una recomendación atribuida a un familiar, una persona experta, una inteligencia artificial o un video de redes sociales.

En ese escenario, el 82% seguiría el consejo de un experto y el 77% tendría en cuenta la recomendación de un familiar. En tanto, el 58% aceptaría el consejo generado por inteligencia artificial, mientras que el 54% seguiría el de un video de redes sociales.

La diferencia entre la desconfianza declarada y las decisiones concretas fue uno de los puntos destacados del relevamiento. Aunque solamente el 2% aseguró que seguiría directamente un consejo financiero de la IA, ante una propuesta concreta el porcentaje dispuesto a hacerlo ascendió al 58%.

Además, el estudio detectó diferencias según el nivel socioeconómico en las decisiones de mayor riesgo. La posibilidad de colocar todos los ahorros en la alternativa sugerida por la inteligencia artificial alcanzó al 14% en el nivel socioeconómico bajo y al 8% en el alto.

Los investigadores concluyeron que resulta necesario fortalecer la educación financiera y la alfabetización en inteligencia artificial. El objetivo es que los adolescentes puedan verificar la información y desarrollar criterios propios antes de tomar decisiones económicas.