Los alumnos de Rawson prometieron lealtad a la Bandera Argentina

El acto, que se desarrollará durante los días 18, 19 y 22 de junio en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, fue destacado por el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, quien remarcó el valor simbólico de la ceremonia y la importancia de vivirla de manera colectiva.

Munisaga destacó la promesa a la Bandera como un símbolo de unidad en Rawson. FOTO: DIARIO HUARPE

“Es la expresión de amor por la patria, de amor por nuestra tierra, de amor por el pueblo, de amor por los argentinos y argentinas”, expresó Munisaga al referirse al significado de la promesa a la Bandera.

El jefe comunal señaló que la propuesta busca que este momento trascienda el ámbito escolar y se transforme en una experiencia compartida entre estudiantes, familias, docentes y autoridades.

“Que se viva en comunidad, que se viva unidos, en conjunto, y que permita esa interacción entre papás, entre alumnos, entre autoridades municipales y provinciales”, sostuvo.

Munisaga también destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, los directivos y docentes de las instituciones participantes para llevar adelante una actividad que reúne a toda la comunidad educativa.

Una experiencia que queda en la memoria

Durante las jornadas participarán 1.416 alumnos pertenecientes a 42 instituciones educativas del departamento. Para el municipio, la elección de La Superiora como sede permite que los chicos puedan disfrutar del momento junto a sus familias en un espacio preparado para recibir a todos los protagonistas.

“Tenemos el complejo La Superiora que es ideal para esto y permite guardar y vivir intensamente este momento”, explicó Munisaga.

El intendente remarcó además que, para muchos estudiantes, será una experiencia única dentro de su trayectoria escolar.

“Seguramente será la única vez que hagan la promesa de amor a la bandera, de lealtad a nuestra patria, y que lo vivan con esta dimensión, con esta escena tan linda, integrado con su familia, con su directivo, con las autoridades y con otros chicos de otras escuelas del departamento”, afirmó.

La propuesta apunta a fortalecer valores vinculados a la identidad nacional, el compromiso ciudadano y el sentido de pertenencia, en una ceremonia que combina educación y participación comunitaria.

“Es algo tan necesario en nuestros tiempos: querer a la Argentina y expresarlo con gestos y con acciones concretas que signifiquen unidad y una vida integrada”, concluyó Munisaga.