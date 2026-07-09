El mercado de autos usados en Argentina mostró una recuperación durante junio de 2026, con un aumento en la cantidad de transferencias respecto al mismo mes del año pasado y frente a mayo. Sin embargo, el balance del primer semestre todavía se mantiene en terreno negativo.

Según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), durante junio se realizaron 155.753 transferencias, lo que representó un crecimiento del 8,6% interanual. En la comparación mensual, frente a mayo, las operaciones también registraron una suba del 8,2%.

A pesar de la mejora registrada en junio, el acumulado anual todavía no logra revertir la tendencia. Entre enero y junio de 2026 se concretaron 892.696 operaciones, un número que representa una caída del 2,9% respecto al mismo período de 2025.

Dentro del total de operaciones realizadas durante el mes, los vehículos livianos volvieron a concentrar la mayor parte del mercado. Con 148.496 unidades, representaron el 95,3% del total de transferencias.

Las marcas más vendidas en junio

El ranking de marcas estuvo liderado por Volkswagen, que registró 26.496 unidades transferidas durante junio. Detrás se ubicaron Ford, con 20.614 vehículos, y Renault, con 18.029.

El listado de las diez marcas con más operaciones quedó conformado de la siguiente manera:

Volkswagen: 26.496 unidades

Ford: 20.614 unidades

Renault: 18.029 unidades

Chevrolet: 17.827 unidades

Fiat: 16.272 unidades

Toyota: 14.814 unidades

Peugeot: 13.830 unidades

Citroën: 4.795 unidades

Nissan: 2.754 unidades

Honda: 2.425 unidades

Las pickups y los modelos históricos siguen al frente

En cuanto a los modelos más elegidos por los compradores, la Toyota Hilux encabezó el ranking de junio con 6.307 unidades, seguida por el Volkswagen Gol, con 4.805, y la Ford Ranger, con 4.140.

El top 10 de modelos quedó compuesto por:

Toyota Hilux: 6.307 unidades

Volkswagen Gol: 4.805 unidades

Ford Ranger: 4.140 unidades

Volkswagen Amarok: 4.006 unidades

Volkswagen Gol Trend: 3.648 unidades

Peugeot 208: 3.460 unidades

Ford EcoSport: 3.060 unidades

Toyota Corolla: 3.016 unidades

Ford Ka: 2.843 unidades

Fiat Palio: 2.820 unidades

Los datos muestran una fuerte presencia de pickups entre los vehículos más vendidos, mientras que modelos compactos con varios años de presencia en el mercado continúan manteniendo demanda entre los compradores.

En un escenario donde los vehículos usados siguen siendo una alternativa frente a los 0 km, el mercado mostró en junio una recuperación en las operaciones, aunque todavía necesita sostener esa tendencia para cerrar el año con números positivos.