El proyecto minero Los Azules lanzó la 4ª edición del Programa Educativo en Comunidades (PEC) en Calingasta, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales y renovar su compromiso con la educación. La iniciativa, desarrollada en alianza con empresas contratistas sanjuaninas, está dirigida a residentes del departamento mayores de 18 años que deseen formarse en oficios y competencias orientadas a mejorar su empleabilidad.

"Generar instancias educativas en Calingasta es una de las formas más concretas que tenemos de aportar al desarrollo de la comunidad", afirmó el gerente de Sustentabilidad de Los Azules, Mario Hernández.

El programa ya tiene un historial de alcance creciente. En la primera edición egresaron 326 personas. En la segunda, la cifra trepó a 894 egresados. En la tercera fueron 713. "Este año buscamos superar esos números y seguir ampliando el alcance del PEC entre los vecinos", agregó Hernández.

Cursos y empresas participantes

Participan de esta edición las empresas Rehabilitar, Caterwest, Chiconi, DAMS, Servicios Sánchez, HG Perforaciones, MPC, Century y Fundación YPF. Los cursos que dictarán son los siguientes:

Mantenimiento de Grupos Electrógenos

Socorrismo, RCP y Primeros Auxilios

Manejo de Drones (Nivel 2)

Conducción 4x4 (Nivel 2)

Topografía (Nivel 2)

Técnicas en Pastelería

Electricidad Domiciliaria

AutoCAD

Geofísica de Pozo

Energías Renovables

Inscripciones abiertas

Los interesados que cumplan con los requisitos de ser residentes de Calingasta y mayores de 18 años pueden inscribirse comunicándose con el área de Relaciones Comunitarias al +54 9 2644 18-5275, o acercándose de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas a las oficinas ubicadas en calle Aberastain s/n, entre Juan Jufré y Av. Argentina, Villa Calingasta, o en calle Soler 184, Barreal.

El programa forma parte de las acciones de vinculación comunitaria de Los Azules y tiene como objetivo generar oportunidades concretas de desarrollo personal y profesional para los habitantes de Calingasta.