Andes Corporación Minera S.A., la empresa que opera el proyecto de cobre Los Azules en el departamento de Calingasta, fue elegida para integrar el nuevo Directorio de Pacto Global Argentina para el período 2026–2028. La designación se concretó durante la 10.ª Asamblea Nacional de la iniciativa, celebrada el pasado 22 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema "De la ambición a la acción".

Pacto Global es la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo, impulsada por las Naciones Unidas. En Argentina, convoca a más de 1.000 empresas y organizaciones comprometidas con la incorporación de los Diez Principios universales (vinculados a los derechos humanos, estándares laborales, medioambiente y anticorrupción) en sus estrategias de negocio. El nuevo Directorio estará integrado por representantes de grandes empresas, PyMEs, asociaciones empresariales e instituciones académicas.

La visión de la empresa

Para la compañía, esta designación se vincula directamente con el modelo de desarrollo que vienen aplicando en Los Azules, concebido desde sus etapas iniciales bajo principios de sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y gobernanza corporativa (conocidos como criterios ESG).

"Formar parte del Directorio de Pacto Global Argentina representa una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, una oportunidad clave para demostrar que la minería de cobre puede liderar la agenda de desarrollo sostenible. Nuestro objetivo es claro: probar que se puede diseñar un proyecto con los más altos estándares ambientales y de transparencia desde el primer día", destacó Michael Meding, Gerente General del Proyecto Los Azules.

Un gigante del cobre con sello sanjuanino

Los Azules es uno de los yacimientos de cobre sin desarrollar más grandes del mundo. Según el Estudio de Factibilidad publicado en octubre de 2025, el proyecto contempla una inversión inicial de USD 3.170 millones, una vida útil de 22 años y una producción promedio de 148.200 toneladas anuales de cátodos de cobre. Durante los primeros cinco años, esa producción treparía a 204.800 toneladas por año.

El proyecto está diseñado bajo un concepto de "minería regenerativa". Esto significa que utilizará un proceso de lixiviación en pilas (donde se riega el mineral acumulado para extraer el metal) y extracción por solventes y electroobtención (SX/EW), una tecnología que permite producir cátodos de cobre de alta pureza directamente en el sitio, sin necesidad de pasar por una fundición.

Ese diseño contempla un consumo de agua un 74% menor que una operación convencional, una intensidad de emisiones de carbono un 72% inferior al promedio de la industria, la utilización de electricidad 100% renovable y una operación sin diques de relaves (los depósitos donde se acumulan los residuos del procesamiento). Su objetivo es alcanzar la neutralidad de carbono en 2038.

A nivel regulatorio, Los Azules ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada, su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y un acuerdo de colaboración con la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial.