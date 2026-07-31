Cuando se habla de fortalecer los huesos, la leche y otros productos lácteos suelen ser los primeros alimentos que vienen a la mente. Sin embargo, los especialistas advierten que existen otras opciones igual de valiosas para aportar calcio y nutrientes fundamentales para la salud ósea, especialmente para quienes no consumen lácteos o buscan diversificar su alimentación.

La importancia de incorporar estos alimentos cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la osteoporosis afecta a unos 500 millones de personas en el mundo, según datos de la Fundación Internacional de Osteoporosis. Esta enfermedad debilita progresivamente los huesos y aumenta el riesgo de fracturas, muchas veces sin presentar síntomas hasta que ocurre una lesión.

La soja y sus derivados

El tofu, el tempeh, el edamame y otros productos elaborados con soja figuran entre las principales alternativas a los lácteos. Además de aportar calcio, contienen isoflavonas, compuestos de origen vegetal que distintos estudios relacionan con una mejor densidad mineral ósea, especialmente en mujeres después de la menopausia.

Sardinas y salmón en conserva

Los pescados que se consumen con sus espinas blandas, como las sardinas o el salmón enlatado, representan una excelente fuente de calcio. A eso se suma su aporte de vitamina D y ácidos grasos omega-3, nutrientes que favorecen la absorción del calcio y contribuyen al mantenimiento del tejido óseo.

Verduras de hoja verde

Vegetales como la col rizada, el bok choy y otras hojas verdes aportan calcio, vitamina K y antioxidantes. Estos nutrientes participan en la formación del hueso y ayudan a mantener su resistencia con el paso de los años. Aunque algunas verduras contienen sustancias que dificultan la absorción del calcio, varias especies presentan una biodisponibilidad elevada.

Semillas y frutos secos

Las semillas de sésamo y chía, junto con las almendras, también forman parte de los alimentos recomendados para cuidar el sistema óseo. Además del calcio, aportan magnesio, fósforo y proteínas, minerales esenciales para la estructura y el metabolismo de los huesos.

Legumbres y alimentos fortificados

Los porotos, las lentejas y los garbanzos ofrecen minerales importantes para la salud ósea y pueden complementarse con bebidas vegetales o cereales fortificados con calcio y vitamina D. Los especialistas destacan que combinar estos alimentos dentro de una dieta equilibrada permite cubrir buena parte de los requerimientos diarios sin depender exclusivamente de los lácteos.

Los expertos recuerdan que la alimentación es solo uno de los pilares para mantener huesos fuertes. La actividad física regular, en especial los ejercicios de fuerza y de impacto moderado, junto con una adecuada exposición al sol y controles médicos periódicos, también cumplen un papel clave en la prevención de la osteoporosis y otras enfermedades óseas.