Con el cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026, quedó establecida la tabla que determinará uno de los descensos de la Liga Profesional durante la próxima temporada. El otro equipo que perderá la categoría en 2027 será el último de la tabla anual.

Entre los clubes que comenzarán más comprometidos aparecen Central Córdoba, Atlético Tucumán, Newell’s, Banfield y Platense. Los equipos ya empiezan a realizar cuentas sobre los puntos que necesitarán sumar para evitar el descenso.

Los equipos que ascenderán tendrán una particularidad

La tabla también contempla a los dos equipos que subirán desde la Primera Nacional, uno mediante la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez y el otro a través del Reducido. Ambos comenzarán en los últimos puestos de la tabla anual, aunque tendrán una ventaja en los promedios.

Esto se debe a que dividirán por menos partidos que los equipos que ya tienen temporadas acumuladas en Primera División. Esa diferencia les permitirá modificar su coeficiente con mayor facilidad a medida que sumen puntos.

Un descenso se definirá por promedios

Al igual que en la temporada actual, el último equipo de la tabla de promedios perderá la categoría y jugará en la Primera Nacional. En tanto, el otro descenso se resolverá por la posición final en la tabla anual.

Por su parte, Gimnasia de Mendoza comenzará con un cálculo particular, ya que dividirá sus puntos por dos temporadas. El equipo tendrá 40 puntos acumulados para iniciar la próxima campaña.