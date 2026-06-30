La música coral volverá a ser protagonista en San Juan con una nueva presentación de los Coros de Niños de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). El concierto se realizará este jueves 2 de julio, desde las 19, en el Complejo Cultural La Superiora, ubicado en Doctor Ortega y Conector Sur, en Villa Krause, Rawson.

La propuesta, organizada por el Centro de Creación Artística Coral "Juan Argentino Peracchini", dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, contará con el acompañamiento del Centro de Vinculación Universitario de Rawson y el Gobierno municipal.

El espectáculo ofrecerá un repertorio especialmente preparado por los Coros de Niños de la universidad, en una presentación pensada para que el público disfrute de una tarde de música, formación artística y encuentro cultural.

Para asistir al concierto se estableció un bono contribución de $7.000, destinado a colaborar con las actividades que desarrolla el espacio coral. Las entradas anticipadas pueden adquirirse en Félix Aguilar 387 Norte, en Capital, de 18 a 20 horas.

Desde la organización invitaron a la comunidad a participar de esta propuesta, que busca promover el desarrollo artístico de niños y jóvenes a través del canto coral, además de fortalecer los vínculos entre la universidad y la sociedad.

El concierto se perfila como una de las actividades culturales destacadas de la semana en Rawson, ofreciendo una oportunidad para disfrutar del talento de las nuevas generaciones de músicos sanjuaninos en un escenario emblemático del departamento.