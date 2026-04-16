En un contexto donde la especialización técnica se vuelve fundamental para acceder al mercado de trabajo, el programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP) continúa consolidando su alcance en San Juan. A través de una articulación estratégica con el Centro de Formación de la UOCRA, el ciclo de capacitaciones en oficios registra una masiva convocatoria de sanjuaninos que buscan nuevas oportunidades laborales.

La propuesta formativa es amplia y está diseñada para cubrir las necesidades reales de la industria y la construcción. Actualmente, los talleres incluyen electricidad domiciliaria e industrial, plomería, construcción, topografía y soldadura. Sin embargo, la oferta se ha modernizado con la reciente incorporación de la domótica, sumando tecnología aplicada al hogar y procesos industriales.

Gran convoatoria en San Juan con los cursos ATP.

Aprender desde la práctica

Uno de los pilares del programa es la modalidad de cursado, que se desarrolla de lunes a viernes. El sistema permite que los asistentes no solo incorporen conceptos teóricos, sino que adquieran experiencia directa a través de la práctica intensiva.

Martín Sánchez, profesor de electricidad domiciliaria en la UOCRA, detalló que el abordaje es integral: “Comenzamos desde los conceptos básicos, como instrumentos de medición y tipos de empalmes, hasta llegar al armado de un tablero. Esto les brinda una formación completa”. El docente subrayó con orgullo que ya son varios los alumnos que han logrado matricularse y se encuentran trabajando activamente.

En la misma línea, David López, profesor de plomería y gas, explicó que en su taller se capacita en instalaciones sanitarias de baños y cocinas, manejo de agua fría/caliente y desagües. “Lo más alentador es brindar herramientas que posibiliten la posterior inserción en el ámbito laboral”, destacó.

Presencia territorial

El objetivo de estas instancias es fortalecer las habilidades técnicas de los participantes para responder a las exigencias del sector productivo provincial. Cabe destacar que el programa ATP no se limita al Gran San Juan, sino que mantiene sus operativos de capacitación activos en los diecinueve departamentos, acercando la formación profesional a cada rincón de la provincia.

Con el apoyo de los centros de formación técnica, la iniciativa busca transformar la capacitación en empleo genuino, permitiendo que más familias sanjuaninas cuenten con un oficio calificado para el desarrollo económico regional.