La renovación de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección argentina hasta el Mundial 2030 tuvo una negociación que se extendió durante varios meses. Después de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026, el técnico había puesto en duda su continuidad. Sin embargo, una estrategia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el respaldo de los futbolistas y la posibilidad de iniciar un nuevo proyecto deportivo terminaron por convencerlo.

Según revelaron, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, decidió no presionar al entrenador después de aquella conferencia de prensa en Nueva Jersey, donde había manifestado su incertidumbre sobre el futuro. La dirigencia entendió que necesitaba tiempo para procesar la derrota y recuperar energías antes de tomar una decisión definitiva.

Durante ese período, Scaloni permaneció junto a su familia en Mallorca, España, y también regresó a Pujato, su localidad natal en Santa Fe. Allí comenzó a evaluar lo conseguido desde su llegada a la Selección en 2018 y los desafíos que todavía tenía por delante.

"El tiempo siempre cura un montón de cosas", reconoció el entrenador durante la conferencia de prensa de este jueves 12 de noviembre, cuando confirmó su continuidad.

Las negociaciones y el contrato hasta 2030

Las primeras conversaciones formales entre Scaloni y Tapia se desarrollaron a fines de septiembre, durante la última triple fecha FIFA. En esos encuentros se abordaron tanto los aspectos económicos como las condiciones deportivas para garantizar la continuidad del proyecto.

El acuerdo contempla un vínculo hasta el Mundial 2030, aunque establece la posibilidad de interrumpirlo después de la Copa América 2028. Se trata de un esquema conocido como 2+2, que permite evaluar la continuidad del entrenador a mitad del período.

Sin embargo, la decisión de Scaloni no estuvo motivada principalmente por una mejora económica. El entrenador encontró razones deportivas para continuar, especialmente por la calidad de los futbolistas disponibles y la posibilidad de mantener a la Argentina entre las selecciones protagonistas.

"Vimos que había buen material y se puede seguir compitiendo", aseguró el técnico.

El desafío será particularmente importante porque comenzará una nueva etapa sin Lionel Messi, quien se retiró del seleccionado después del último amistoso frente a Burkina Faso.

El respaldo de los jugadores fue determinante

Otro factor importante fue el apoyo que Scaloni recibió de sus propios dirigidos. Después de la final mundialista, varios futbolistas expresaron públicamente su deseo de que continuara al frente del equipo.

Enzo Fernández fue uno de los primeros en manifestarse a favor de su renovación. Alexis Mac Allister también destacó la importancia del entrenador para el grupo, mientras que Lautaro Martínez aseguró que lo veía con energías para seguir.

A esos mensajes se sumó Nico Paz, uno de los jóvenes que comenzó a ganar protagonismo en la Selección y que reconoció su agradecimiento al entrenador por haberle permitido debutar.

Las demostraciones de afecto de los jugadores y de los hinchas terminaron por fortalecer una decisión que Scaloni había comenzado a considerar semanas después de la final.

Con su futuro definido, el entrenador afrontará los últimos dos amistosos de 2026, frente a Uruguay este viernes 13 de noviembre en La Bombonera y ante Costa Rica el martes 17 en Córdoba.

El objetivo inmediato será consolidar a los nuevos futbolistas y comenzar a construir el equipo que disputará las Eliminatorias Sudamericanas y buscará defender el título continental en la Copa América 2028.