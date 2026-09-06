La privatización de Transener avanza hacia un escenario de fuerte escándalo. La operación concretada en mayo de este año implicaba un desembolso de 356 millones de dólares por parte del consorcio ganador, pero en lugar de utilizar fondos propios, los nuevos dueños tomaron la caja de la propia empresa para cancelar parte del compromiso, tras incrementar en un 223% los dividendos no distribuidos (llegando a superar los 276 mil millones de pesos).

Apenas asumieron el control efectivo a fines de agosto, el directorio resolvió distribuir 253.500 millones de pesos en dividendos. Esta maniobra se ejecutó siguiendo una indicación previa de Tristán Socas, representante del Estado en el directorio antes de la venta, bajo el argumento de que dichos fondos elevarían las ofertas de los interesados —una licitación sumamente cuestionada por su bajo valor base y por haber sido tasada por el BICE en lugar del Tribunal de Tasaciones—.

El consorcio comprador: Genneia y Edison Energía

La firma que se quedó con la licitación es un consorcio integrado por Genneia (principal productora de electricidad renovable del país) y Edison Energía (formada en 2025 por los hermanos Juan y Patricio Neuss).

Tras la decisión de repartir los dividendos acumulados, los fondos se distribuirán de acuerdo con la estructura accionaria de Citelec (firma que controla el 52,65% de Transener, dividida en partes iguales entre Pampa Energía —de Marcelo Mindlin— y el consorcio Genneia-Edison Energía). De este modo, Pampa Energía recibirá unos 66.700 millones de pesos, mientras que Genneia y Edison Energía se llevarán unos 33.400 millones cada una. El resto de los beneficios recaerá sobre la Anses (que posee un 19% a través del FGS) y el 28% que cotiza en la Bolsa de Comercio.

Quiénes están detrás de Genneia

El entramado societario de Genneia cuenta con potentes actores locales e internacionales:

Argentum Investments LLC (43,6%): Fondo controlado por el fondo de cobertura estadounidense PointState Capital, liderado por Zachary Schreiber (reconocido por sus inversiones energéticas en la era macrista).

Fintech Energy LLC (25%): Propiedad del inversor mexicano David Martínez Guzmán, histórico actor en renegociaciones de deuda soberana y accionista de Telecom.

Socios minoritarios (8,33% cada uno): Las familias Brito (con Jorge Pablo Brito, presidente de Genneia y del Banco Macro al frente) y Carballo.

El perfil de Edison Energía y sus socios

Por su parte, Edison Energía, liderada por los hermanos Neuss, ha crecido exponencialmente en el sector energético adquiriendo las represas Alicurá y Planicie Banderita, distribuidoras en Tucumán y Jujuy, la transportista Litsa y la central Potrerillos.

En este emprendimiento energético, los Neuss están acompañados por los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli (dueños de Newsan) y el fondo Inverlat Investments (integrado por Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai). Con esta red de intereses corporativos y financieros, la transportadora de alta tensión más importante del país concretó un traspaso rodeado de polémicas económicas y judiciales.