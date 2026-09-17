El conflicto universitario volvió a escalar este jueves después de que el Gobierno nacional y los gremios docentes y nodocentes cerraran una nueva reunión paritaria sin acuerdo. Tras rechazar una propuesta salarial del 3%, el sector anunció un paro de 48 horas, un esquema de protestas durante 23 días y una nueva Marcha Federal Universitaria.

La negociación se desarrolló en el Palacio Pizzurno y terminó sin acercamientos. El Ministerio de Capital Humano mantuvo el incremento del 3%, mientras las organizaciones sindicales consideraron que el porcentaje no alcanza para compensar la pérdida salarial acumulada.

Según el comunicado difundido por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la recomposición pendiente alcanzaría el 33,4% y la deuda acumulada sería equivalente a cerca de cuatro salarios. Otras organizaciones estimaron el retraso entre el 31% y el 32%, según el período tomado para el cálculo.

La discusión también gira alrededor de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios sostienen que la propuesta oficial no responde a lo dispuesto por una medida cautelar judicial, mientras el Gobierno afirma ante la Justicia que viene cumpliendo las obligaciones establecidas.

Un plan de lucha que se extenderá hasta octubre

Tras el fracaso de la negociación, las organizaciones resolvieron profundizar las medidas. Además del cese de actividades, anunciaron jornadas rotativas de protesta y visibilización en distintas universidades y unidades académicas.

El esquema comenzará el lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 22 de octubre, con acciones diferenciadas en las distintas casas de estudio.

A ese calendario se sumará una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. La movilización buscará concentrar los reclamos por salarios, presupuesto para las universidades, actualización de becas y aplicación de la ley de financiamiento.

Qué reclama el sector universitario

Uno de los principales puntos de conflicto continúa siendo la recomposición salarial. Las federaciones sostienen que el incremento del 3% está lejos de cubrir el deterioro acumulado y cuestionaron que la propuesta ya había sido rechazada en instancias anteriores.

Desde CONADU Histórica señalaron que, tomando como referencia julio, la deuda salarial superaba el 31%. También indicaron que el monto adeudado acumulado representaría aproximadamente cuatro salarios completos.

El reclamo no se limita a los ingresos de docentes y nodocentes. Las organizaciones también piden mayores partidas para funcionamiento universitario, ciencia y tecnología, además de una actualización de las becas estudiantiles.

La negociación continúa sin acuerdo

El Gobierno confirmó que aplicará el aumento del 3% pese al rechazo sindical. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, sostuvo que el Ejecutivo considera que las medidas adoptadas cumplen con las disposiciones judiciales vigentes.

Los gremios, en cambio, ratificaron que continuarán con el plan de lucha mientras no exista una propuesta que permita recuperar el poder adquisitivo perdido.

Con la paritaria nuevamente trabada, el conflicto universitario ingresará así en una nueva etapa: habrá medidas escalonadas durante las próximas semanas y una movilización nacional el 15 de octubre como próximo punto central del reclamo.