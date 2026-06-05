A menos de diez días para el puntapié inicial de la Copa del Mundo, una fuerte polémica se desató entre los fanáticos tras conocerse un drástico e inesperado cambio de reglas por parte de la entidad máxima del fútbol. La FIFA actualizó de forma sorpresiva su código de conducta para los espectadores y determinó la prohibición absoluta del ingreso de botellas de agua reutilizables a los estadios del torneo.

Un cambio de postura a contrarreloj

La sorpresiva restricción, adelantada por el medio internacional The Athletic, llamó la atención debido a que el propio organismo rector había publicado un documento oficial hace apenas tres semanas donde sí se avalaba esta práctica. "Se permite el ingreso al estadio de botellas de plástico reutilizables, transparentes y vacías, de hasta un litro de capacidad", rezaba el texto original que fue modificado a último momento.

"Para evitar dudas, no se permite el ingreso de botellas de agua reutilizables al estadio", sentenció la FIFA de manera tajante en la nueva versión de su manual. De esta manera, los envases recargables se suman a la tradicional lista de objetos prohibidos de material duro o rompible que la organización restringe habitualmente para evitar que sean arrojados al campo de juego y causen lesiones a los protagonistas.

Preocupación por el calor extremo y la hidratación

La medida generó un inmediato malestar y preocupación en las comunidades de hinchas, considerando que la competencia se desarrollará íntegramente durante el verano de Norteamérica, con sedes que registran pronósticos climáticos alarmantes de alta humedad y temperaturas sofocantes en gran parte de los 104 partidos programados.

A raíz de la nueva normativa, los asistentes al evento se verán obligados a comprar agua embotellada de forma exclusiva dentro de las instalaciones comerciales de los estadios o, en su defecto, abastecerse mediante los puntos fijos de hidratación que disponga la organización.

Para intentar mitigar el impacto del clima, desde la FIFA aseguraron que el perímetro de los estadios contará con estaciones de nebulización, ventiladores de alta potencia y carpas de enfriamiento. Asimismo, confirmaron que se mantendrá vigente de manera estricta el protocolo de competencia que estipula una pausa obligatoria de hidratación de tres minutos por lado en cada tiempo para cuidar la salud de los futbolistas.