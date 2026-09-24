El Senado aprobó la reforma del régimen de Zona Fría y modificó las condiciones para los usuarios de San Juan. La provincia mantendrá su condición dentro de la zona fría ampliada, pero el subsidio al gas dejará de ser automático para todos los hogares y quedará focalizado según la situación socioeconómica. El criterio general establece un límite de ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales para acceder al beneficio.

El senador sanjuanino Bruno Olivera explicó a DIARIO HUARPE que el cambio busca pasar de un esquema general a uno focalizado. “Antes agarraba toda la zona sin importar ingresos, ahora pasa a ser focalizado”, sostuvo. El legislador también señaló que quienes no superen el límite establecido continuarán recibiendo el subsidio sobre el consumo de gas.

La reforma modifica el esquema aplicado desde la ampliación de 2021, cuando San Juan y otras provincias fueron incorporadas al régimen de Zona Fría. Aquella ley extendió el beneficio a nuevas regiones y permitió aplicar descuentos sobre las tarifas para los usuarios residenciales alcanzados.

Con el nuevo sistema, los hogares de las zonas incorporadas en 2021 deberán cumplir los criterios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La normativa nacional establece como criterio general que los ingresos netos del grupo familiar sean menores o iguales a tres Canastas Básicas Totales correspondientes a un Hogar 2 del Indec.

Olivera había señalado que el nuevo esquema alcanza al consumo de gas natural y que San Juan “se mantiene en zona fría ampliada pero ahora focalizada en los que ganan menos”. Sin embargo, la referencia de 3,5 canastas realizada por el senador no coincide con el límite general fijado por la normativa vigente, que establece tres CBT.

Otro de los cambios centrales está en la forma en que se aplica el descuento. El beneficio deja de alcanzar al total de la factura y se concentra sobre el componente correspondiente al precio del gas. Por lo tanto, conservar el subsidio no implica mantener una rebaja sobre todos los componentes de la boleta, ya que transporte, distribución y otros cargos no quedan comprendidos de la misma manera.

El nuevo esquema también contempla situaciones especiales para determinados hogares, entre ellos quienes tengan integrantes con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP o una pensión vitalicia para veteranos de guerra. La normativa también contempla criterios específicos vinculados a discapacidad.

El régimen territorial automático, en cambio, se mantiene para las zonas originales de Zona Fría, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Las áreas incorporadas en 2021, entre ellas San Juan, pasan a un esquema focalizado.

Olivera también remarcó que mantener el subsidio sobre el consumo no significa que esos usuarios queden aislados de otros aumentos. “Eso no significa que no sufran aumentos por transporte o otras yerbas”, explicó.

Dato

La iniciativa fue aprobada este jueves por el Senado con 38 votos a favor y ocho en contra y quedó convertida en ley.