Al menos seis focos de incendio registrados durante una jornada atravesada por el viento Zonda dejaron viviendas afectadas y dos personas adultas hospitalizadas en Rawson. Las llamas avanzaron por distintos sectores de Médano de Oro y el departamento, lo que obligó a desplegar equipos municipales para contener el fuego y evitar que alcanzara nuevas propiedades.

Según pudo conocer DIARIO HUARPE, las fuerzas que trabajaron en la sofocación de las llamas contabilizaron entre seis y 10 viviendas afectadas, en distinta gravedad. La emergencia se produjo en un escenario especialmente complejo por las fuertes ráfagas y la presencia de vegetación y pastizales secos. Esa combinación favoreció la propagación de las llamas y mantuvo en riesgo viviendas, zonas agrícolas y establecimientos productivos.

Por otro lado, hubo al menos, dos adultos que resultaron con quemaduras y debieron ser trasladados a un centro de salud.

La cantidad de incendios obligó a distribuir recursos en diferentes puntos del departamento. Protección Civil de Rawson y otros equipos municipales trabajaron sobre los seis focos detectados para contener el avance de las llamas y evitar nuevas afectaciones.

El viento se convirtió en uno de los principales obstáculos. Las ráfagas podían modificar rápidamente la dirección del fuego y llevarlo hacia terrenos con vegetación seca, viviendas y sectores productivos.

Mientras se combatían los focos, los equipos también mantuvieron tareas de vigilancia ante la posibilidad de reactivaciones.