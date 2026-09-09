Centenares de investigadores de todo el país, convocados por El Colectivo de Ingresantes a Conicet —agrupación con representación en 70 localidades de 22 provincias—, llevarán a cabo este miércoles 9 de septiembre una masiva protesta en el Polo Científico Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en decenas de puntos del país.

El reclamo principal exige el alta inmediata de más de mil profesionales cuyas becas ya fueron adjudicadas pero cuyos trámites de ingreso a la planta permanente permanecen dilatados.

La protesta visibiliza una situación que afecta directamente a 600 profesionales que aprobaron sus concursos en 2023 y a otros 400 que hicieron lo propio en 2024. Del total de 850 investigadores notificados para su ingreso en 2023, la gran mayoría sigue aguardando la sustanciación administrativa de su pase a planta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

El proceso de evaluación previa, recordaron, conlleva al menos seis meses de exigente revisión y se suma a unos ocho años previos de trabajo bajo la modalidad de becas de doctorado y posdoctorado, sin aguinaldo ni aportes jubilatorios.

El malestar apunta directamente a la gestión del presidente del organismo, Daniel Salamone, a quien acusan de ejecutar las políticas de recorte y debilitamiento del sistema científico-tecnológico impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Aunque a fines de 2025 se otorgaron dos tandas de ingresos tras una fuerte presión colectiva, estas medidas apenas cubrieron un tercio de los perjudicados. Como consecuencia de las demoras administrativas, un porcentaje importante de los postulantes debe recurrir al pluriempleo para subsistir, ya que el organismo dificultó el acceso a becas puente de investigación.

El conflicto también abarca a una nueva generación de postulantes de 2026 (cuyos resultados se conocerán en 2027), grupo que incluye a 379 becarios posdoctorales a los que el organismo decidió, en una medida inédita, no garantizarles la continuidad laboral desde el pasado 31 de julio hasta que se resuelvan los concursos.

Para los investigadores, este cúmulo de factores genera un "cuello de botella" en los ingresos que, sumado a los salarios depreciados y los recortes presupuestarios, configura una sostenida política de vaciamiento que vuelve inviable el funcionamiento del organismo científico.