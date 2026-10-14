Los 11 investigados por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum solicitaron el enlace para conectarse por Zoom a la audiencia de formalización prevista para este miércoles 14. El pedido abre la posibilidad de que la instancia judicial se desarrolle con los abogados defensores, la querella de Fiscalía de Estado, los fiscales de la UFI Delitos Especiales y la jueza de Garantías Mónica Lucero presentes en la sala, mientras que sus representados podrían seguirla de manera remota.

Sin embargo, haber solicitado el link no significa que todos hayan decidido participar de forma virtual. La modalidad que finalmente adopte cada uno se conocerá al momento de la audiencia.

La conexión remota es una alternativa válida para participar de esta instancia judicial. Lo obligatorio es que cada investigado esté presente, de manera presencial o virtual, junto a su defensa técnica para escuchar los hechos que la Fiscalía le atribuye y conocer la imputación que se formulará en su contra.

La audiencia marcará un paso clave en una de las causas judiciales de mayor repercusión en San Juan, que busca determinar si existieron irregularidades en las contrataciones y en la ejecución del Acueducto Gran Tulum.

Quiénes son los investigados

La lista incluye al exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac; a los expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Cristian Andino (actual diputado nacional) , Guillermo Sirerol, Sergio Ruiz y Juan Carlos Caparrós; al exministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. También están alcanzados Gustavo Fabián Mastelono, vinculado a la empresa Krah América Latina, proveedora de las cañerías; Humberto Gonzalo Caballero, exresponsable del área jurídica de OSSE y actual juez laboral; Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso, vinculados con distintas funciones técnicas y administrativas relacionadas con la obra.

Los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, deberán exponer los hechos que investigan, las calificaciones legales que consideran aplicables y la participación que atribuyen a cada una de las once personas.

Qué se investiga en la causa

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia. El expediente busca establecer si hubo irregularidades en las contrataciones vinculadas al Acueducto Gran Tulum, una obra destinada a reforzar el abastecimiento de agua potable en el Gran San Juan que permanece inconclusa.

Entre los puntos bajo análisis están la compra y provisión de cañerías, los precios abonados, la calidad de los materiales y los procedimientos administrativos utilizados durante las distintas etapas del proyecto. La Fiscalía intenta determinar si existieron sobreprecios, maniobras irregulares o un eventual perjuicio económico para el Estado provincial.

En septiembre, los investigadores realizaron allanamientos vinculados con la empresa Krah América Latina, durante los cuales secuestraron documentación y material informático para su análisis.

La audiencia de formalización permitirá precisar el alcance de las imputaciones y los hechos que se atribuyen a cada investigado. La convocatoria y la eventual formulación de cargos no implican, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.