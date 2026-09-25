Los empleados del Poder Judicial de San Juan tendrán una buena noticia en su próximo salario. Los trabajadores alcanzados por el nuevo ítem de conectividad percibirán este adicional junto con los haberes correspondientes a septiembre, según confirmó la Unión Judicial de San Juan.

A través de una publicación difundida este viernes, el gremio informó que el ítem de Conectividad se incorporará al sueldo con carácter remunerativo y precisó que el salario correspondiente a septiembre será depositado el próximo 30 de septiembre. El nuevo concepto salarial había sido anunciado en agosto, luego de las gestiones realizadas por la Unión Judicial ante la Corte de Justicia. En ese momento se informó que el adicional tendría una base inicial de $50.000 y que alcanzaría a trabajadores de determinados escalafones.

El beneficio comprende al personal de los escalafones Obrero y Maestranza, Ordenanza y Administrativo, incluyendo categorías hasta oficial superior técnico de primera, de acuerdo con la información difundida tras la decisión. El reconocimiento surgió a partir del planteo del gremio por los gastos vinculados al uso de internet y herramientas tecnológicas que forman parte de las tareas cotidianas dentro del Poder Judicial, en un contexto de creciente digitalización de los procesos.

Desde la Unión Judicial destacaron que se trata de un concepto que se incorpora de manera remunerativa, por lo que formará parte del recibo de sueldo de los trabajadores comprendidos.

La confirmación de este viernes despeja además una de las principales dudas que existían respecto de la fecha de cobro. El salario de septiembre se percibirá el miércoles 30, con el nuevo ítem incluido para quienes se encuentran alcanzados.

El gremio había informado semanas atrás que el reconocimiento del ítem de Conectividad se produjo en el marco de la mesa de diálogo mantenida con la Corte de Justicia. En esas conversaciones también se abordaron otros reclamos vinculados con la carrera judicial y una posible ampliación del ítem Zona. De esta manera, para los empleados alcanzados, el próximo pago llegará con un adicional salarial que se suma al sueldo habitual, en un mes en el que, según destacó la propia Unión Judicial, no se aplican aumentos generales para los trabajadores estatales.