La exhibición de una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" por parte de jugadores de la Selección Argentina tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo este jueves. Las autoridades de las Islas Malvinas cuestionaron el gesto del plantel y reclamaron a la FIFA que evalúe la aplicación de sanciones.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno del archipiélago expresó su rechazo a la imagen que recorrió el mundo después de la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a la final. Según sostuvieron, la celebración incorporó un mensaje político que, a su entender, no tenía relación con el encuentro deportivo.

"El Gobierno de las Islas Falkland está decepcionado, aunque lamentablemente no sorprendido, de que la Selección Argentina haya decidido empañar el resultado de la semifinal del Mundial", señalaron en el documento difundido este jueves.

El reclamo a la FIFA

En el comunicado, las autoridades isleñas afirmaron que la bandera fue un gesto "particularmente insensible" para parte de la población local, al recordar la guerra de 1982. Además, insistieron en que las Islas Malvinas "no deben ser utilizadas como herramienta política".

Con ese argumento, solicitaron que la FIFA analice lo ocurrido y aplique las sanciones que considere pertinentes en caso de determinar que hubo una violación a su reglamento.

"Uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo es que la política permanezca separada del fútbol. Esperamos que la FIFA cumpla su promesa de mantener la política fuera del deporte y sancione cualquier conducta de esta naturaleza", expresaron.

Sin respuesta de la FIFA

Hasta el momento, la FIFA no emitió un pronunciamiento sobre el reclamo realizado por las autoridades de las Islas Malvinas ni confirmó si abrirá un expediente disciplinario por lo ocurrido tras la semifinal entre Argentina e Inglaterra.