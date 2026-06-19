César Sena, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, debió abandonar el penal donde se encontraba alojado tras sufrir una fuerte crisis que obligó a su inmediata derivación a un centro especializado de salud mental. La situación fue confirmada por su abogado defensor, Ricardo Osuna.

Según informó la defensa, Sena permanece internado en la sala de Psiquiatría del Hospital Perrando, en la provincia del Chaco, donde recibe atención médica y seguimiento profesional luego de la descompensación sufrida en las últimas horas.

De acuerdo con lo trascendido, el joven ya recibía asistencia psicológica desde antes de ser detenido por el crimen de Cecilia Strzyzowski. Sin embargo, su estado emocional se agravó recientemente, lo que motivó el traslado desde el Complejo Penitenciario I hacia un ámbito de mayor contención y control médico.

Sena fue condenado en febrero de este año a la pena de prisión perpetua por la jueza Dolly Fernández, quien lo encontró responsable del femicidio de su pareja ocurrido en junio de 2023. La misma sentencia alcanzó a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, considerados partícipes necesarios del crimen y también condenados a prisión perpetua.

El caso conmocionó al país y se convirtió en uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años. La investigación determinó que Cecilia Strzyzowski fue asesinada en la vivienda de la familia Sena en Resistencia, y que posteriormente se intentó ocultar el crimen mediante la desaparición y destrucción de evidencias.

Por el momento, no se informó cuánto tiempo permanecerá internado César Sena ni si su estado de salud podría modificar las condiciones de cumplimiento de la condena. La atención médica continúa bajo supervisión especializada mientras avanza su recuperación.