Una restricción de acercamiento impide a Facundo Moyano acercarse a su novia, Candela Arizaga, luego del episodio ocurrido en el departamento del dirigente en Belgrano. La medida se mantiene a partir de un informe elaborado por profesionales del Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que identificó distintos factores de vulnerabilidad en la joven.

El documento fue elaborado el 4 de agosto por la trabajadora social Camila Díaz y la psicóloga Candela Di Pardo. Allí se analizaron las circunstancias en las que fue encontrada Arizaga y distintos aspectos de su vínculo con Moyano.

Entre los elementos considerados, las profesionales señalaron una posible “asimetría de poder” relacionada con el género y la diferencia de edad: Arizaga tiene 23 años y Moyano, 42.

También fueron contemplados la actividad laboral y el cargo político-sindical del dirigente, el tenor de los hechos denunciados y el consumo problemático de sustancias psicoactivas y/o alcohol por parte de ambos.

Cómo encontraron a Candela Arizaga

Arizaga fue localizada a cuatro cuadras del departamento de Moyano, ubicado sobre la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano.

La joven fue trasladada al Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano en un “estado de excitación psicomotriz”. Cuando las profesionales del EDID llegaron al centro de salud, la encontraron acostada, somnolienta y con dificultades para mantener una conversación.

Durante la entrevista, Arizaga aseguró que “no hubo violencia de género como se está diciendo” y manifestó que no recordaba qué había ocurrido durante la madrugada.

Según su relato, antes del episodio se encontraba junto a Moyano y ambos habían consumido drogas y alcohol. La joven negó además que el dirigente le hubiera impedido pedir ayuda o abandonar el departamento.

Qué dijo sobre su relación con Moyano

Arizaga explicó que conocía a Moyano desde hacía tiempo y que ambos habían oficializado su noviazgo en enero de 2026. Según su relato, mantenían una “buena relación”, aunque decidió no profundizar sobre la dinámica del vínculo durante la entrevista.

La joven también manifestó que no quería continuar con la investigación penal y que no deseaba solicitar medidas de protección. Sin embargo, las profesionales tuvieron en cuenta que su estado al momento de la entrevista podía haber condicionado la posibilidad de obtener información más precisa sobre lo ocurrido.

Los factores que llevaron a mantener la restricción

El informe también contempló la exposición pública y mediática que alcanzó el caso. Según las especialistas, esa situación podía condicionar el relato de Arizaga.

A esto se sumaron la falta de precisión con la que describió lo ocurrido, sus reticencias a profundizar sobre la relación y su estado físico, mental y emocional al momento de la evaluación.

Entre los factores de vulnerabilidad señalados también estuvieron la diferencia de edad entre ambos, la posición laboral y político-sindical de Moyano y el contexto de consumo de sustancias y alcohol.

Qué concluyó el informe

El documento del EDID no determinó indicadores específicos de riesgo vinculados con una situación de violencia de género durante esa primera intervención y tampoco estableció responsabilidad penal de Moyano.

Las profesionales, sin embargo, consideraron que existían factores de vulnerabilidad que debían ser tenidos en cuenta. Por ese motivo, recomendaron realizar una nueva entrevista, debido a que Arizaga no se encontraba en condiciones de mantener una conversación profunda durante la primera evaluación. Mientras tanto, la restricción de acercamiento continúa vigente.

Además, personas del entorno de la joven aseguraron que Arizaga está molesta por las entrevistas públicas realizadas por Moyano, ya que considera que esas declaraciones contribuyeron a exponerla aún más.