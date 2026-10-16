La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, continuará este lunes 19 de octubre con el calendario de pagos correspondiente al mes. El cronograma incluye a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, además de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo y la Asignación por Prenatal.

Según informó el organismo, todas las prestaciones contempladas en esta etapa del calendario cuentan con un incremento del 1,66% por movilidad.

Jubilaciones y pensiones con haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo y tienen documentos terminados en 6 cobrarán este lunes. Además del haber mensual actualizado, recibirán el bono de $70.000.

El refuerzo está destinado a acompañar los ingresos de quienes perciben las jubilaciones y pensiones comprendidas en las condiciones establecidas para este pago.

Asignaciones que se pagan el lunes

El cronograma también contempla a los siguientes beneficiarios, de acuerdo con la terminación del documento:

Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 6.

Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 6.

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 5.

Asignación por Prenatal: DNI terminados en 6 y 7.

Los titulares pueden consultar su fecha exacta de acreditación y el medio de cobro a través de los canales oficiales de ANSES.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Para verificar cuándo y dónde cobrar, los beneficiarios cuentan con distintas opciones:

Sitio web de Anses: ingresar a la sección Calendario de pagos.

Mi Anses en la web: acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ingresar a “Cobros” y seleccionar “Consultar fecha y medio de cobro”.

Aplicación Mi Anses: entrar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ir a “Mis datos” y consultar “Mis fechas de cobro”.

Atención Virtual: ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar “Iniciar atención”, luego “Consultas rápidas” y finalmente “Cuándo y dónde cobro”.

De esta manera, cada beneficiario puede verificar la información correspondiente a su prestación antes de la fecha de pago.