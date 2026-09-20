Los pilotos coparon Jáchal en la 4ª fecha del Campeonato de Travesía

La 4ª fecha del Campeonato Sanjuanino de Travesía tuvo uno de sus momentos centrales durante la noche del sábado en Jáchal, donde pilotos y espectadores protagonizaron un prime nocturno con largada desde el Vivero Municipal.

La competencia, denominada este año “Gran Premio José Nahuel Moreira Páez”, convocó a una importante cantidad de vecinos que se acercaron hasta el sector para seguir de cerca el tercer prime, tradicionalmente considerado uno de los tramos de mayor atractivo de la fecha.

La prueba se desarrolló bajo condiciones diferentes a las habituales por la falta de luz natural. Los pilotos debieron afrontar un recorrido que combinó velocidad y exigencia técnica, con la señalización del circuito como referencia durante el paso de los vehículos.

Jáchal acompañó la competencia nocturna

El público se concentró principalmente en inmediaciones del Vivero Municipal, punto elegido para la largada. Desde allí, los asistentes pudieron observar uno de los momentos más esperados del Campeonato Sanjuanino de Travesía.

La modalidad nocturna aportó un condimento particular a la jornada. Las luces de los vehículos y la señalización del trazado modificaron la dinámica habitual de la competencia y ofrecieron una postal diferente para quienes acompañaron la actividad.

La respuesta de los vecinos también marcó el desarrollo de la fecha, con una concurrencia sostenida durante el prime y presencia de familias y aficionados al deporte motor.

Una nueva fecha del campeonato provincial

El paso por el departamento correspondió a la cuarta presentación del calendario sanjuanino. El certamen reúne a pilotos de distintas categorías y propone recorridos donde la navegación, la resistencia y las condiciones del terreno forman parte de la exigencia deportiva.

En esta oportunidad, el tramo nocturno se convirtió en el principal atractivo de la jornada y reforzó la presencia de Jáchal dentro del calendario de la especialidad.

Desde el municipio indicaron que buscarán continuar acompañando este tipo de competencias, con el objetivo de sostener al departamento como sede de actividades deportivas de alcance provincial.

La fecha dejó así una de sus imágenes más particulares con los vehículos recorriendo el circuito durante la noche y un numeroso público siguiendo la acción desde el sector del vivero.