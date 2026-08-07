Los policías detenidos por golpear y fracturar a un preso en Las Chacritas

Un nuevo avance judicial se produjo este viernes en el caso que involucra a la Comisaría 31ra de Las Chacritas, ubicada en el departamento 9 de Julio. La investigación sobre la golpiza ocurrida en los calabozos de la seccional derivó en la oficialización de las imputaciones contra los cinco miembros de la fuerza policial.

Fabián Atencio. Foto: DIARIO HUARPE.

El caso tomó un rumbo definitorio tras la detención de los implicados mediante un allanamiento que solicitó la UFI Delitos Especiales. Los uniformados alcanzados por la medida son el cabo José Gabriel Páez, de 38 años, el agente Miguel Alejandro Saldaña, de 26 años, el agente Lucas Ortiz, de 28 años, el agente Hernán Ochoa, de 25 años, y el agente Fabián Atencio, de 30 años.

Lucas Ortíz. Foto: DIARIO HUARPE.

De acuerdo con lo establecido por la fiscalía, el agente Hernán Ochoa afronta cargos por "apremios ilegales y lesiones graves agravadas por ser funcionario público". La acusación lo señala como el autor directo del ataque que provocó la fractura de tobillo de la víctima. Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público Fiscal solicitó el traslado del acusado al Penal mientras progresa la causa, pedido que contó con el aval del juez de la causa.

Lucas Emanuel Ortíz. Foto: DIARIO HUARPE.

Por otra parte, al cabo José Gabriel Páez y al agente Miguel Alejandro Saldaña se los imputó por los delitos de "vejaciones y apremios ilegales", debido a su presunta participación en los hechos violentos. En el caso de los agentes Lucas Ortiz y Fabián Atencio, la acusación se formuló bajo la figura de "incumplimiento a los deberes de funcionario público" mediante "omisión de ayuda", al considerar que presenciaron las agresiones sin interceder para frenarlas ni brindarle asistencia al afectado.

Miguel Alejandro Saldaña. Foto: DIARIO HUARPE.

La causa judicial inició luego de comprobarse que el detenido finalizó con una lesión ósea de gravedad en una de sus extremidades inferiores. La reconstrucción de los hechos destaca que el hombre ingresó a la dependencia caminando sin lesiones al momento de la aprehensión, presentando la fractura pocas horas después. Para sostener las imputaciones, los fiscales dispusieron el secuestro de los registros de las cámaras de seguridad y la toma de testimonio a otros detenidos presentes en el calabozo.

José Gabriel Páez. Foto: DIARIO HUARPE.

El damnificado fue identificado como Braian Alexander Pasten, de 29 años, conocido por los alias "Cucu", "Mocuco" o "Mococo". Pese a registrar un prontuario con condenas previas por diversos delitos, el proceso penal se enfoca de forma exclusiva en determinar la responsabilidad de los funcionarios policiales respecto a la custodia y trato dispensado al ciudadano.