La continuidad de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete atraviesa uno de sus momentos más delicados. Mientras sectores de la oposición avanzan con la posibilidad de activar una moción de censura en el Congreso, una herramienta incorporada a la Constitución en 1994 y nunca utilizada hasta ahora, en el oficialismo ya comenzaron a analizar posibles alternativas para reemplazarlo en caso de una salida forzada.

La eventual remoción de Adorni requeriría la aprobación de ambas cámaras del Congreso mediante un procedimiento complejo y sin antecedentes en la historia democrática reciente. Aunque el escenario todavía aparece lejano, el debate político ya instaló la discusión sobre quién podría asumir uno de los cargos más importantes del Gobierno nacional.

Entre los nombres que circulan con mayor fuerza aparece el de Diego Santilli. El dirigente mantiene diálogo con sectores del oficialismo y es considerado por algunos referentes libertarios como una figura con experiencia de gestión y capacidad de articulación política. Junto a él también es mencionado Pablo Quirno, uno de los funcionarios de mayor confianza dentro del equipo económico, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Otro nombre que surgió en distintos análisis políticos fue el del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Sin embargo, el propio dirigente descartó públicamente esa posibilidad y ratificó su respaldo a Adorni, negando cualquier movimiento para ocupar la Jefatura de Gabinete.

En paralelo, el Gobierno ya modificó mediante decreto el esquema de reemplazos temporales para la Jefatura de Gabinete. La normativa establece que, ante una ausencia transitoria del funcionario, la suplencia recaerá exclusivamente en los titulares de los ministerios de Capital Humano o de Defensa, una señal que algunos analistas interpretaron como un indicio sobre los perfiles que cuentan con mayor consideración dentro de la estructura oficial.

Por ahora, desde la Casa Rosada insisten en que Adorni conserva el respaldo del presidente Javier Milei. No obstante, el avance de las investigaciones y la presión política mantienen abierto un escenario que hasta hace pocas semanas parecía impensado y que hoy alimenta especulaciones sobre quién podría convertirse en el próximo jefe de Gabinete de la Nación.