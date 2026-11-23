Sportivo Desamparados dio a conocer los precios de las entradas para recibir a Pacífico de General Alvear por la final de ida de la Región Cuyo. El encuentro se jugará este lunes 23 de noviembre, desde las 20:30, en el estadio El Serpentario.

Para el público no socio, la entrada popular tendrá un costo de $15.000, mientras que la platea baja costará $20.000 y la platea alta $25.000. También habrá valores diferenciales para jubilados y menores, que deberán abonar $8.000 para la popular y $10.000 para la platea.

Los beneficios para los socios

Los socios con la cuota al día podrán ingresar sin cargo a la popular. En caso de elegir platea, deberán pagar $5.000 para la baja y $10.000 para la alta.

Además, los jubilados y menores socios tendrán ingreso gratuito a cualquier sector del estadio. Para integrantes de la escuela de fútbol, inferiores, futsal y fútbol femenino se estableció una tarifa especial de $10.000.

Dónde y cuándo comprar

La venta presencial se realizará en la secretaría del club. El lunes, día del partido, las localidades podrán adquirirse allí entre las 10 y las 17, mientras que las boleterías del estadio estarán habilitadas desde las 18:30.

Los hinchas también podrán comprar sus entradas de manera online a través de la plataforma AccessFan. La expectativa está puesta en el acompañamiento del público para una final que puede marcar el rumbo de la temporada del equipo sanjuanino.