River Plate y Estudiantes de La Plata dieron un nuevo paso en la discusión por el futuro del fútbol argentino. Los presidentes Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón encabezaron una reunión en el Estadio Monumental y acordaron crear una mesa permanente de trabajo para elaborar propuestas sobre cuestiones deportivas, económicas, institucionales y organizativas.

El encuentro supone un movimiento de peso dentro de la política del fútbol nacional, especialmente porque River Plate ya había planteado públicamente modificaciones en el formato de los torneos, el arbitraje, la distribución de ingresos y los derechos de televisión.

Durante la reunión, las dirigencias intercambiaron documentos, diagnósticos y posiciones sobre los principales problemas que identifican en la estructura actual. El objetivo será transformar esas discusiones en propuestas que puedan sostenerse en el tiempo y ser debatidas junto con otros clubes.

Ambas instituciones también coincidieron en buscar nuevas fuentes de ingresos que permitan fortalecer económica y patrimonialmente a los clubes, pero ratificaron su defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro.

Una mesa que tendrá continuidad

La decisión central fue conformar una mesa permanente de trabajo entre River Plate y Estudiantes. El espacio analizará aspectos institucionales, deportivos, económicos y organizativos del fútbol argentino.

Los clubes plantearon que las instituciones deben asumir un papel activo en las discusiones sobre el futuro de las competencias y generar ámbitos de diálogo que permitan construir propuestas de largo plazo.

Por River participaron Di Carlo, el secretario general Agustín Forchieri y el vicepresidente segundo Ignacio Villarroel. Por Estudiantes estuvieron Verón, el vicepresidente primero Martín Gorostegui y el dirigente Juan Martín Cerolini.

Los cambios que River ya había planteado

La reunión tiene como antecedente directo el documento crítico que River llevó en septiembre al Comité Ejecutivo de la AFA. Allí presentó seis áreas en las que considera necesario modificar el funcionamiento del fútbol argentino.

Entre las propuestas aparece una reducción gradual de la cantidad de equipos de Primera División y la necesidad de evitar modificaciones reglamentarias durante el desarrollo de una competencia.

También planteó reorganizar el calendario y el mercado de pases, establecer procedimientos institucionales más claros y mejorar el acceso de los clubes a la información.

Otro de los puntos sensibles está relacionado con el arbitraje. River propuso criterios objetivos para las designaciones, evaluaciones según rendimiento y la participación de un comité independiente que pueda auditar el sistema.

Ingresos y derechos de televisión

El aspecto económico también forma parte de la discusión. River planteó mantener un esquema solidario de distribución entre los clubes, pero revisar las herramientas utilizadas para generar nuevos recursos.

Dentro de ese diagnóstico también aparece la reformulación del modelo de derechos de televisión nacionales e internacionales.

Ahora, con Estudiantes incorporado a una mesa conjunta, la intención es ampliar el debate y elaborar documentos que puedan ser discutidos con otras instituciones. El encuentro en el Monumental marca así el inicio de una articulación política entre dos clubes que buscan tener mayor participación en las decisiones sobre el futuro del fútbol argentino.