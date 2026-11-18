Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping; y de Rusia, Vladimir Putin, protagonizaron este miércoles un primer saludo formal durante la cena oficial de la cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la antesala de la reunión trilateral que mantendrán este jueves en la ciudad china de Shenzhen.

El encuentro representa la primera cita conjunta entre los tres mandatarios desde la cumbre celebrada en Alaska en agosto de 2025. Las cámaras oficiales registraron el momento en que Putin se acercó a conversar con Xi Jinping y Trump instantes antes de la tradicional fotografía de familia, dando paso luego al banquete ofrecido por la delegación anfitriona con platos típicos de la provincia de Cantón.

Previamente, en un gesto protocolar poco habitual, el presidente chino había acudido personalmente a recibir a Trump al pie de su avión al arribar a la sede del foro, retribuyendo el trato recibido durante su reciente visita a Washington. “Espero con interés mantener un intercambio profundo de opiniones con usted, con el objetivo de promover una relación constructiva y estratégicamente estable entre nuestras dos naciones”, expresó Xi según reportaron medios estatales chinos.

En el plano discursivo, tanto el mandatario anfitrión como el jefe del Kremlin marcaron sus posiciones durante la apertura de la 33ª reunión de la APEC. Mientras Xi Jinping defendió el multilateralismo y aseguró que Beijing no vacilará en impulsar la cooperación para alcanzar beneficios compartidos, Putin cuestionó a las antiguas potencias hegemónicas por resistirse al nuevo orden económico global y anticipó expectativas favorables respecto de los resultados que pueda arrojar la mesa de diálogo de este jueves.

De acuerdo con fuentes diplomáticas y voceros oficiales, la agenda de la reunión trilateral en Shenzhen estará enfocada en la no proliferación nuclear, la situación en Irán y la resolución de los principales conflictos internacionales abiertos, en un escenario atravesado por las tensiones en torno al tratado Nuevo START y la reticencia de Beijing a integrarse a negociaciones trilaterales de desarme.

Según detalló el consejero presidencial ruso Yuri Ushakov, el debate buscará definir mecanismos de cooperación entre las grandes potencias para contribuir a la estabilización del escenario global.

Para tener en cuenta

Esta reunión en Shenzhen, en la provincia de Cantón, estaría centrada en temas como la no proliferación nuclear y la situación en Irán. En el marco de la cumbre persisten también tensiones por el tratado Nuevo START y la negativa de China a sumarse a negociaciones trilaterales de desarme.

El Kremlin adelantó que sea abordarán los temas del “saneamiento” global, que incluyen el arreglo de los conflictos mundiales y la cooperación entre las grandes potencias. “La situación internacional exige un debate sobre los conflictos que se están gestando en este preciso momento. Además, el debate se centrará en cómo fortalecer las relaciones, incluso con las grandes potencias, y cómo esta cooperación entre ellas puede contribuir al saneamiento global en general”, aclaró el consejero de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov.

Las imágenes del saludo de hoy, cuando Putin se acercó a Xi Jinping y Trump mientras conversaban antes de la fotografía de familia de la reunión de la APEC, son un anticipo de lo que se verá el jueves. Tras la escena los tres participaron del banquete que rindió homenaje a la gastronomía de la provincia suroriental de Cantón, con especialidades locales como langosta salteada con jengibre o mero al vapor.