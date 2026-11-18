La investigación judicial por el hallazgo del cuerpo de un hombre de 66 años en las aguas del Dique de Ullum, en el sector de Playa Hermosa, apunta como principal hipótesis a un fallecimiento por asfixia por sumersión.

Según confirmaron fuentes judiciales, las primeras pericias médicas y criminalísticas descartaron signos de violencia externa o indicios de criminalidad en la escena, aunque la Justicia aguarda ahora los resultados definitivos de la autopsia para determinar con precisión cómo se produjo el deceso.

La víctima, identificada presuntamente como Miguel Lescano, era intensamente buscada desde el lunes 16 de noviembre, cuando fue vista por última vez alrededor de las 19:00. La denuncia por su desaparición había sido radicada por su hermana, Graciela Lescano, con quien convivía en Villa Santa Rosa, lo que motivó la activación inmediata del protocolo de búsqueda de personas con intervención de la UFI Genérica.

El desenlace ocurrió el martes 17 de noviembre, cerca de las 20 hs. durante un rastrillaje realizado por sus propios familiares. Mientras recorría la zona en motocicleta para intentar localizarlo, su sobrina, Cintia Lescano, reconoció una pantufla perteneciente a su tío y dio aviso de inmediato a la Policía. Minutos después, los efectivos hallaron el cadáver dentro del agua, en el sector de Playa Hermosa, a unos cuatro kilómetros del ingreso al predio.

Tras el hallazgo, se desplegó un operativo conjunto en el lugar: personal de Bomberos trabajó en la extracción del cuerpo, mientras que efectivos de Criminalística realizaron la inspección ocular de la escena y el médico legista efectuó el examen preliminar.

De acuerdo con los datos recolectados en el sitio, el cuerpo se encontraba boca abajo y conservaba exactamente la misma vestimenta que llevaba al momento de ausentarse de su hogar.

En el marco de las actuaciones judiciales, una familiar aportó datos relevantes sobre el historial de salud de Lescano. Según declaró, el hombre había permanecido internado durante diez años en una clínica psiquiátrica debido a un cuadro de esquizofrenia y hace aproximadamente dos meses, había comenzado a manifestar problemas cardíacos, motivo por el cual su entorno familiar decidió retirarlo de la institución para que quedara al cuidado de su hermana.