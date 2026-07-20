La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 no solo dejó el dolor por el subcampeonato. También abrió un interrogante sobre el futuro de Lionel Scaloni, quien dejó entrever que podría ponerle punto final a su exitoso ciclo al frente del equipo nacional cuando termine el año.

El entrenador sorprendió con sus declaraciones tras la final disputada en el MetLife Stadium. Visiblemente emocionado, primero expresó en conferencia de prensa: "Cumpliré mi contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar. Para seguir se necesitan un montón de cosas. Volver a resetearse. Un grupo que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma".

Más tarde, en la zona mixta, fue todavía más contundente al afirmar que "seguramente corte" su ciclo una vez que finalice 2026, una frase que encendió las alarmas entre los hinchas argentinos.

La agenda que le queda a Scaloni

Si finalmente decide dejar el cargo, Scaloni afrontará solo dos ventanas FIFA más al frente de la Selección Argentina, con un total de cuatro amistosos previstos antes de fin de año.

La primera se disputará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Esos encuentros servirán para comenzar una renovación del plantel y despejar varias incógnitas sobre el futuro de referentes como Lionel Messi, de 39 años, y otros futbolistas que deberán definir su continuidad en el seleccionado.

La última actividad oficial de la Albiceleste en 2026 será durante la fecha FIFA del 9 al 17 de noviembre. Allí, en caso de mantener su decisión, Scaloni dirigiría sus últimos partidos como entrenador del seleccionado nacional.

Por el momento, la Asociación del Fútbol Argentino todavía no confirmó los rivales que enfrentará el equipo en esos amistosos.

Un ciclo que cambió la historia

En caso de concretarse su salida, Scaloni pondrá fin a uno de los procesos más exitosos de la historia de la Selección Argentina.

Desde su llegada al banco albiceleste conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de alcanzar la final del Mundial 2026, consolidando un ciclo que devolvió al seleccionado a la cima del fútbol mundial.