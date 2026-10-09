Los regalos para el Día de la Madre en San Juan arrancan en $8.000 con opciones variadas

El Día de la Madre se acerca y los comercios de San Juan ya ofrecen distintas alternativas para quienes buscan un regalo sin alejarse demasiado del presupuesto. Desde prendas y calzado hasta perfumes y pequeños electrodomésticos, según el relevamiento de DIARIO HUARPE, los precios parten desde $8.000 y pueden superar los $250.000. Referentes de locales comerciales explicaron qué productos se están vendiendo y cuáles son las promociones disponibles.

Erica Sánchez, dueña de Las Locas, contó que el local tiene remeras desde $8.000, vestidos, tops y shorts, además de jeans desde $35.000 hasta $60.000. “Contamos con una amplia variedad de prendas y podemos asesorar a cada cliente según los gustos de la persona que recibirá el regalo y el presupuesto disponible”, explicó.

Entre las opciones de mayor valor, mencionó los jardineros de hasta $70.000 y los jeans de $60.000. Además, señaló que el comercio acepta débito, crédito, transferencia y QR. “En efectivo ofrecemos un 5% de descuento”, indicó.

Sobre las ventas, Sánchez describió un escenario complejo para el sector. “El rubro textil está muy castigado y las ventas se encuentran bastante frenadas. Esperamos que el Día de la Madre permita que la actividad se mueva un poco más”, sostuvo.

Perfumes con cuotas sin interés

En perfumería El Balcón, Vanesa Echegaray, consultora de Dior, explicó que hay fragancias nacionales, semiselectivas e importadas. “Los precios comienzan en $28.000 en productos nacionales y, a partir de allí, hay distintas alternativas según las necesidades y el presupuesto de cada cliente”, señaló.

También detalló que existen opciones de financiación. “A partir de $50.000 tenemos 3 cuotas sin interés; superando los $100.000, 6 cuotas, y por encima de $200.000, hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados”, explicó.

Electro y tecnología

Cristian Pereira, gerente de Dismar, destacó otras alternativas para quienes buscan salir de los regalos tradicionales. “Tenemos productos de cuidado personal, como planchas, secadores y rizadores, además de electrodomésticos, celulares y computadoras”, detalló.

Un secador Gama puede costar entre $30.000 y $60.000, mientras que los celulares Samsung parten desde $250.000. Las minipimer se consiguen desde $25.000 y pueden llegar a $80.000, mientras que un horno eléctrico de 45 litros ronda entre $50.000 y $65.000.

“Hoy el cliente busca principalmente productos más económicos, pero que mantengan una buena calidad”, afirmó Pereira. En efectivo, Dismar ofrece un 15% de descuento y también cuenta con alternativas de financiación de hasta 15 cuotas.

Calzado con descuentos

Leonardo Miranda, encargado de Modal Calzado, señaló que el comercio tiene descuentos de entre 10% y 30% en distintos productos. “Tenemos promociones y liquidaciones en sandalias y zapatillas, con opciones desde $35.000”, explicó.

Para la nueva temporada, aseguró que las sandalias de fiesta y los estiletos son algunos de los productos más elegidos. Además, hay financiación con tarjetas y opciones de hasta 6 cuotas sin interés según el monto de la compra.

“Venimos de unos meses complicados, pero esperamos que el Día de la Madre genere un movimiento mayor y permita tener un buen mes de ventas”, concluyó.