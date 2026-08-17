Los sanjuaninos sienten un alto nivel de temor ante la posibilidad de un terremoto, pero consideran que cuentan con una preparación mucho menor para enfrentar una emergencia de este tipo. Un sondeo del Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS) ubicó el nivel promedio de miedo en 8,1 puntos sobre 10, mientras que la preparación personal alcanzó apenas 4,1.

El relevamiento cobra especial actualidad después de los fuertes terremotos registrados recientemente en Venezuela y Colombia, episodios que volvieron a poner el riesgo sísmico en agenda y que, en San Juan, remiten además al antecedente más cercano de gran magnitud: el terremoto de 6,4 ocurrido en enero de 2021.

La encuesta, fechada el 16 de agosto de 2026 y realizada de manera presencial sobre 500 casos efectivos, también mostró una percepción generalizada de falta de conocimientos preventivos. El 75% de los consultados consideró que la mayoría de los sanjuaninos sabe muy poco o nada sobre cómo prevenir las consecuencias de un terremoto, mientras que solo el 25% sostuvo que existe bastante conocimiento.

Qué harían durante un terremoto

Las respuestas sobre cómo actuarían frente a un fuerte movimiento sísmico evidenciaron conductas que podrían aumentar el riesgo durante una emergencia.

El 63% respondió que correría hacia cualquier lugar, mientras que el 55% dijo que gritaría o se desesperaría. A su vez, un 43% señaló que intentaría escapar por las escaleras y un 42% que saldría al balcón.

Las opciones vinculadas a mantener una conducta preventiva tuvieron porcentajes menores. El 36% aseguró que intentaría mantener la calma y el 32% indicó que se cubriría la cabeza.

La percepción de falta de preparación también aparece al evaluar qué ocurriría después del movimiento. El 57% consideró que los sanjuaninos están poco o nada preparados para socorrer y auxiliar a personas heridas, frente a un 38% que cree que existe mucha o bastante preparación. Otro 5% no supo responder.

Amplio respaldo a los simulacros

Pese al bajo nivel de preparación que perciben entre ellos mismos, los encuestados mostraron un fuerte respaldo a los simulacros como herramienta de prevención.

El 72% consideró que son bastante útiles para aprender cómo comportarse durante y después de un terremoto, mientras que otro 24% respondió que tienen alguna utilidad. Apenas el 4% señaló que no sirven.

Los números exponen así una brecha marcada entre el temor y la preparación: mientras el miedo ante un terremoto supera los ocho puntos sobre diez, la percepción sobre la capacidad personal para enfrentarlo apenas supera los cuatro.

El recuerdo del terremoto de 2021

El escenario internacional reciente vuelve a tener una resonancia particular en una provincia atravesada históricamente por los terremotos.

En enero de 2021, San Juan sufrió un sismo de magnitud 6,4 que provocó daños en viviendas e infraestructura y fue percibido con gran intensidad en buena parte de la provincia. Por su magnitud, continúa siendo el antecedente más cercano entre los grandes terremotos que afectaron al territorio sanjuanino.

Los movimientos registrados recientemente en Venezuela y Colombia volvieron a instalar imágenes de evacuaciones, daños y temor en distintos puntos de Sudamérica, en momentos en que el sondeo del IOPPS buscó medir precisamente cuánto conocen los sanjuaninos sobre prevención y cómo creen que reaccionarían ante un episodio similar.