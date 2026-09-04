Tras la reciente cadena nacional del presidente Javier Milei en torno a la causa Malvinas, surgieron fuertes cuestionamientos desde diversos sectores políticos, sociales y culturales del país, debido a las omisiones, contradicciones e incoherencia en su discurso con los hechos concretos en materia de relaciones internacionales y política exterior.

Sin embargo, el consultor político Alfredo Serrano Mansilla puso el foco en una situación más preocupante para el trabajador argentino, de clase media, asalariado e informales, como también los desocupados y excluidos de la economía formal.

Mansilla apuntó a la total ausencia y mención del impacto que vienen teniendo el incremento constante y sostenido del precio de los servicios públicos que corroen el bolsillo, calificándolo a esta inflación encubierta como un auténtico “robo”.

De acuerdo con un relevamiento de CELAG DATA, el estudio de estadística que dirige Mansilla, analiza la evolución de los precios en los primeros mil días de gestión libertaria en las necesidades básicas y las tarifas que experimentaron subas exponenciales que oscilan entre el 500% y más del 2.000%.

“Lo que más me preocupa de la cadena nacional de anoche de Milei es que no dijo nada sobre este robo a los argentinos. Me refiero a la subida de las tarifas de todos los servicios. Hemos tomado ejemplos reales que puede de servir de referencias para que vean el auténtico incremento de los precios en Argentina, incrementos por encima del 1.000 al 2.000% en necesidades básicas”, consignó el analista en redes sociales.

A través de un cuadro comparativo desglosó varios ítems con datos recabados de organismos oficiales como Red Sube, observatorios universitarios (IIEP y FCE-UNCuyo) muestran un salto drástico en las facturas de los hogares.

Radiografía de los Mil días

Electricidad: Una factura de estrato medio en CABA (Edesur, 300Kwh/mes) pasó de $3.323 en noviembre de 2023 a $62.061 en agosto de 2026, lo que representa un 1768% de aumento.



Gas: El consumo de 65m3/mes para ingresos medios en CABA trepó de $2.826 a $43.914, acumulando una suba del 1454%.



Agua: La factura promedio de AySa (coeficiente zonal medio) escaló de $5.385 a $42.975, marcando un incremento del 698%.



Transporte público: El subte en CABA (precio unitario de 1 a 20 viajes) registró el salto más alto de todo el informe, pasando de $74 a $1.684 (2176%). Por su parte, el colectivo (boleto mínimo en CABA) subió de $53 a $853 (1510%) y el tren (primera sección con SUBE registrada) pasó de $24 a $420 (1628%).



Conectividad y otros: La telefonía móvil (plan Personal con 8Gb de datos) subió de $7.060 a $61.330 (769%), e Internet (Personal 300 megas sin descuentos) pasó de $13.665 a $88.160 (545%). Finalmente, el peaje de la Autopista del Oeste (auto, hora no pico, pago manual) se incrementó de $250 a $2.000 (700%).

Estos números, presentados como ejemplos reales de referencia, exponen la magnitud del ajuste tarifario que atraviesa la economía doméstica, tan solo en el área metropolitana de Buenos Aires, sin contar con otras ciudades del país, donde históricamente, los valores son aún mayores.

A continuación, profundizamos en el análisis detallado ítem por ítem y realizamos una radiografía integral sobre cómo evolucionaron los precios relativos, el costo de vida, la canasta básica y los ingresos a lo largo de estos 999 días de gestión libertaria (noviembre de 2023 a agosto/septiembre de 2026).

Costo de vida

Para dimensionar el verdadero impacto de estos incrementos en los mil días de gestión, es indispensable contrastarlo con el costo de vida general y la evolución de los ingresos.

La Canasta Básica Total (CBT): Hacia mediados de 2026, la línea de pobreza calculada por el INDEC para una familia tipo de cuatro integrantes superó holgadamente la barrera del millón y medio de pesos, ubicándose en $1.564.715. Sostener los gastos elementales de alimentación, indumentaria y tarifas consume prácticamente la totalidad de los ingresos informales o de menor calificación.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM): A pesar de las actualizaciones decretadas por el Gobierno, el piso salarial se ha mantenido rezagado. Hacia septiembre de 2026, el salario mínimo se fijó en $383.800 (y proyectado a escalar lentamente hasta los $437.000 en abril de 2027).

Pérdida de poder adquisitivo: De acuerdo con estimaciones de centros de estudio especializados (como el IIEP UBA-CONICET), el salario mínimo real acumula una caída cercana al 40,5% desde noviembre de 2023. Esto significa que el ingreso básico de un trabajador formal de categoría inicial apenas cubre una fracción exigua de la Canasta Básica Total, empujando a amplios sectores de la población a una situación de vulnerabilidad o indigencia estructural.

Conclusiones

Los primeros mil días del gobierno de Javier Milei consolidaron un modelo de sinceramiento y recomposición de precios relativos en favor de las empresas prestadoras de servicios y transporte (con subas de hasta más del 2.000%). Sin embargo, al no ser acompañados por una recuperación simétrica de los ingresos y salarios —que perdieron más de un 40% de su valor real—, se generó una pinza asfixiante sobre el costo de vida de las familias argentinas, explican el núcleo central de las críticas que la cadena nacional omitió abordar.

Para Mansilla y diversos sectores sociales, este cuadro sintetiza la verdadera inflación invisibilizada por el discurso oficial: una transferencia de recursos apalancada en tarifas impagables que pulveriza el poder adquisitivo y profundiza la emergencia de las familias argentinas a casi mil días de gobierno.