Los vecinos de Desamparados ya disfrutan de la nueva Plaza Colón

Con el propósito de seguir mejorando las condiciones de vida de la comunidad, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de su Secretaría de Planificación Urbana, llevó adelante la remodelación integral de la plaza del barrio “Viñas de Colón”, ubicada en el distrito Desamparados.

Los vecinos de “Viñas de Colón” ya tienen su plaza renovada. FOTO: Gentileza

El acto de inauguración fue presidido por la intendente Susana Laciar, quien destacó la importancia de recuperar estos espacios públicos como puntos de encuentro, recreación e integración para los vecinos.

“Hoy la plaza se puede caminar e invitamos a caminar a todos los vecinos del barrio, porque hoy hay veredas que se pueden transitar, tenemos verdes, mejor iluminación, riego por goteo y juegos para los chicos”, expresó la jefa comunal.

Cabe señalar que, durante años, la plaza presentaba un notable deterioro. Atendiendo a un pedido sostenido de los vecinos, el municipio intervino para poner en valor este espacio verde, en el marco del programa departamental “Volver a las Plazas”, una iniciativa que busca recuperar y revitalizar los espacios públicos en distintos puntos del departamento.

Una intervención integral para el barrio

La obra corresponde a una intervención puntual de mejora urbana en la Plaza Colón, ubicada sobre calle Mercedarios, con el objetivo de rehabilitar y jerarquizar el ingreso principal, optimizando las condiciones de accesibilidad, seguridad peatonal y funcionamiento general del sector.

Entre las mejoras realizadas se destacan:

Nuevas veredas transitables, que permiten una circulación segura para todos los vecinos.

Mayor cantidad de espacios verdes, con la incorporación de vegetación y un sistema de riego por goteo.

Iluminación renovada, que brinda mayor seguridad durante la noche.

Juegos infantiles, pensados para el disfrute de los más chicos.

La intervención fue concebida para consolidar un acceso más ordenado, seguro y duradero, fortaleciendo la imagen urbana de la plaza y mejorando la experiencia de circulación de los vecinos.

Políticas públicas para el bienestar comunitario

De esta manera, el municipio continúa consolidando políticas públicas orientadas a la mejora urbana y al bienestar de la comunidad, generando espacios más seguros, inclusivos y accesibles para todos los sanjuaninos.

En la oportunidad asistieron al acto el presidente del Concejo Deliberante, Elio Martos Vargas, concejales, el coordinador de Gabinete, César Aguilar, y demás funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal.

Con esta remodelación, los vecinos del barrio “Viñas de Colón” y de todo Desamparados recuperan un espacio emblemático para el reencuentro, la recreación y la vida en comunidad.