La investigación por el crimen de Uriel Ríos tendrá esta semana una medida que puede resultar clave para determinar qué rol tuvo cada uno de los dos adolescentes investigados por la muerte del joven de 17 años.

Luego de que declararan todos los testigos convocados, varios de ellos menores de edad y por lo tanto mediante Cámara Gesell, la jueza María Julia Camus se reunirá con la fiscal de Niñez y Adolescencia, Liliana Elisa Marinero, y los abogados defensores María Filomena Noriega y Darío Amaya para avanzar sobre una de las principales pruebas incorporadas al expediente: los videos registrados durante la pelea.

La medida consistirá en reproducir y analizar en conjunto las distintas filmaciones que fueron aportadas por personas que estuvieron presentes durante la gresca. El objetivo será reconstruir la secuencia de los hechos y establecer, a partir de las imágenes, qué hizo cada uno de los adolescentes que actualmente se encuentran vinculados a la causa.

Uno de los principales interrogantes que busca responder la Justicia es quién fue el agresor que atacó a Uriel durante el enfrentamiento. También se intentará determinar si alguno de los dos menores tuvo una participación directa en la agresión que terminó provocando la muerte del adolescente.

Otra de las posibilidades que será analizada es la eventual participación de una tercera persona. Sin embargo, según las fuentes consultadas, esta última hipótesis aparece, a priori, como la menos probable frente a los elementos que ya fueron incorporados a la investigación.

La pelea que terminó con la muerte de Uriel

Uriel Ríos, de 17 años, murió durante la madrugada del lunes 21 de septiembre, luego de una pelea ocurrida a la salida de una fiesta por el Día del Estudiante realizada en la Finca Don Pedro, sobre calle Alfonso XIII, en la zona de Médano de Oro, en el límite entre Rawson y Pocito.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, después del festejo se produjo una pelea entre varios adolescentes. En medio del enfrentamiento, Uriel recibió una herida de arma blanca en el tórax que terminó provocándole la muerte. Su hermano mellizo, Uziel, también resultó herido durante el episodio.

La investigación derivó en la detención de dos adolescentes, ambos vinculados provisoriamente al expediente por su presunta participación en la pelea. Uno de ellos quedó representado por Noriega, mientras que el otro es defendido por Amaya.

Los videos, bajo la lupa

Las imágenes se convirtieron en una de las principales herramientas para intentar reconstruir lo ocurrido aquella madrugada. De hecho, investigadores ya habían logrado identificar en distintos registros a los dos adolescentes vinculados al expediente, aunque todavía existen interrogantes sobre la participación concreta que tuvo cada uno.

Ahora, con los testimonios ya incorporados, la Justicia buscará contrastar lo declarado por los testigos con lo que muestran las filmaciones. La intención es reconstruir la pelea prácticamente segundo a segundo y determinar quién inició las agresiones, quién intervino y quién habría utilizado el arma blanca.

La revisión conjunta del material está prevista para esta semana y puede convertirse en una pieza central para definir cómo continúa la investigación y, especialmente, cuál fue el rol que tuvo cada uno de los dos adolescentes en la pelea que terminó con la vida de Uriel Ríos.