Cuánto se pagará el kilo de uva en la próxima cosecha será uno de los temas centrales de la reunión que los viñateros de San Juan mantendrán este miércoles 25 de noviembre, a las 10, con el ministro de Producción, Gustavo Fernández, y su equipo técnico. Las entidades del sector también pedirán financiamiento para levantar la vendimia y asistencia para las fincas que perdieron producción por las heladas.

A la mesa irán la Federación de Viñateros de San Juan y la Asociación de Viñateros Independientes. Además del precio, llevarán dos pedidos que apuntan a momentos distintos de la actividad: refinanciar las deudas bancarias que ya tienen los productores y abrir líneas de crédito para reconvertir parrales.

Cuánto cobrar y cómo pagar la cosecha

El precio por kilo es una parte de la cuenta. Antes de cobrar por la uva, el productor tiene que pagar la cosecha y el acarreo hasta la bodega. Quienes destinan la uva a elaborar vino por su cuenta también deben afrontar ese gasto, otro de los rubros que las entidades quieren incluir en el financiamiento.

La cosecha anterior dejó un antecedente para esa discusión. En 2026, referentes del sector señalaron que algunas variedades comunes rondaron los $200 por kilo puesto en bodega, con pagos que podían extenderse hasta comienzos de 2027. Ese valor corresponde a la campaña pasada. La agenda difundida para el miércoles todavía no incluye una cifra de referencia para la próxima vendimia.

El pedido de las fincas que perdieron uva por las heladas

Las heladas de septiembre y octubre dañaron variedades tempranas en distintos puntos de San Juan. Según los relevamientos que difundió la Mesa Vitícola, hubo pérdidas de entre el 60% y el 80% en uva de mesa y para pasas en algunas fincas, y daños totales en determinados cultivos. El alcance varió según la finca y la variedad.

Para esos productores, el problema es cómo sostener los gastos de la finca con menos kilos para vender. Las entidades pedirán apoyo económico para quienes perdieron producción. La refinanciación bancaria y los créditos para reconvertir parrales completan el planteo, con la mirada puesta también en las campañas que siguen.

Qué quieren discutir sobre los controles del vino

Los viñateros también pedirán a la Provincia que lleve a Nación una revisión de las facultades de fiscalización del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Quieren que el organismo controle la genuinidad y la trazabilidad de los varietales, y que verifique que el vino comercializado como tinto provenga de uvas tintas.

Otro punto es la propiedad del vino elaborado a maquila, el sistema en el que un viñatero entrega su uva a una bodega para que la procese. Las entidades quieren que el INV vuelva a controlar a quién pertenece ese vino. Plantearán además la fecha de liberación de los vinos nuevos, que determina desde cuándo pueden salir a la venta.