El dato político que marcará la sesión especial de este miércoles en la Cámara de Diputados de San Juan estará en el mapa de votos. El oficialismo llega con un núcleo de 23 legisladores que aparecen alineados o que vienen acompañando sus principales iniciativas, aunque buscará ampliar esa mayoría durante el debate.

El núcleo está compuesto por los 12 diputados de Cambia San Juan, los cuatro del Bloquismo, Marcelo Mallea, de Angaco; Franco Aranda, del Frente Renovador; Fernando Patinella, de ADN-LLA; Gabriel Sánchez, de San Juan Te Quiero; y los justicialistas Eduardo Cabello y Omar “Mengueche” Ortiz. También aparece Leopoldo Soler, de Ullum, quien viene acompañando proyectos relevantes del Ejecutivo.

Ese es el escenario de mínima para el Gobierno: conservar esos 23 respaldos que hoy aparecen identificados. A partir de allí, el objetivo será sumar a otros diputados que en votaciones anteriores acompañaron iniciativas oficiales.

El antecedente más importante es la autorización para tomar deuda por hasta US$600 millones. El proyecto fue aprobado por 23 votos contra 12 y mostró que el oficialismo pudo construir una mayoría por fuera de su estructura. En esa oportunidad acompañaron Soler, Aranda, Gabriel Sánchez, Eduardo Cabello y Omar Ortiz, entre otros.

La Ley para el Desarrollo Local Minero mostró todavía una mayoría más amplia: fue aprobada por 33 votos contra dos, los de Mario Herrero y Graciela Seva. Los antecedentes permiten advertir que parte de la oposición puede acompañar al Ejecutivo aun cuando formule reparos durante el tratamiento.

Ahí aparece el escenario de máxima: que el oficialismo conserve sus 23 votos y vuelva a sumar legisladores que ya respaldaron proyectos relevantes. El objetivo político será repetir esa mayoría transversal.

El voto de Albardón, otra incógnita

Dentro del poroteo también aparece Pedro Albagli, diputado departamental por Albardón, quien en distintas votaciones de este año y de años anteriores jugó a dos puntas: su voto o su ausencia permitió acompañar al oficialismo. Por otro lado, Cristina López, integra el Bloque Justicialista como diputada proporcional.

Ese esquema responde a la estrategia política del intendente Juan Carlos Abarca, esposo de Cristina López, que mantiene a sus dos representantes en posiciones diferentes. Ahora habrá que ver si sostiene el mismo juego frente a los acuerdos que llegan al recinto o si decide que ambos votos acompañen al Gobierno.

El incentivo para modificar esa estrategia puede estar en las obras previstas sobre la Ruta Nacional 40, de particular importancia para Albardón. Por eso, el voto de Albagli puede transformarse en uno de los movimientos políticos a seguir durante la sesión.

Del otro lado aparece un núcleo opositor más consolidado. Mario Herrero y Graciela Seva fueron los únicos que rechazaron la Ley de Desarrollo Local Minero. Herrero, además, ya anticipó reparos al acuerdo con Vicuña y sostuvo que su bloque no lo acompañaría tal como está planteado. Marta Gramajo, de Crecer, también aparece entre quienes rechazaron el endeudamiento de US$600 millones.

La principal incógnita está en parte del peronismo, donde los antecedentes muestran posiciones diferentes. Por eso, la sesión tendrá dos escenarios posibles: un oficialismo que puede quedarse en su núcleo de 23 votos o ampliar nuevamente su respaldo con legisladores que ya acompañaron iniciativas anteriores.

Qué se votará

Este miércoles a las 11, la Cámara tratará el acuerdo entre San Juan y Vicuña, que contempla hasta US$250 millones para obras de infraestructura.

También se pondrá en consideración el convenio firmado con Nación para que la Provincia asuma durante 20 años el financiamiento, conservación, mejoramiento, mantenimiento y ejecución de obras en las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además de intervenciones en el Nudo Vial de las rutas 40 y A014.

La sesión, así, no solo definirá el futuro de dos acuerdos de fuerte impacto para la provincia, sino que también mostrará hasta dónde llega la capacidad del oficialismo para construir una mayoría más allá de sus propios bloques.