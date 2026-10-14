Louis Prevost, el hermano mayor del papa León XIV, permanece internado en un hospital de Florida, Estados Unidos, donde recibe tratamiento por un mieloma múltiple. La información fue confirmada por su esposa, Deborah Prevost, en declaraciones a la cadena estadounidense CBS News.

El hombre, de 74 años, participa actualmente en un ensayo clínico para tratar la enfermedad, que afecta a las células plasmáticas de la médula ósea. La noticia se conoció en medio de la preocupación por la salud del pontífice, quien fue operado en Roma para extirparle una lesión en el pulmón derecho.

Según relató su esposa, Louis había sido diagnosticado en 2017. En 2019 recibió un tratamiento que incluyó terapia con células madre y su participación en un ensayo clínico, lo que permitió mantener la enfermedad controlada durante varios años.

Sin embargo, hace aproximadamente tres meses el cáncer salió de remisión y fue necesario evaluar nuevas alternativas terapéuticas.

La conversación que mantuvieron los hermanos

Deborah contó que Louis y el Papa hablaron por teléfono la semana pasada, antes de que su esposo ingresara al hospital para comenzar el nuevo tratamiento.

Durante esa conversación, el pontífice les anticipó que debía someterse a una operación. La familia conoció así la noticia antes de que la intervención se hiciera pública.

La esposa de Louis reconoció que atraviesan un momento difícil por la situación médica de ambos hermanos, aunque aseguró que intentan mantener la esperanza.

“Seguimos rezando y manteniendo el ánimo en alto por ambos”, expresó en declaraciones a CBS News.

También manifestó su deseo de que el cáncer de pulmón diagnosticado al Papa se encuentre en una etapa temprana. Por el momento, no cuenta con información sobre posibles tratamientos adicionales para el pontífice.

Qué es el mieloma múltiple

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se origina en las células plasmáticas, un grupo de glóbulos blancos que se encuentra en la médula ósea y participa en la defensa del organismo.

Cuando estas células se multiplican de manera anormal, pueden afectar la producción de células sanguíneas sanas y provocar complicaciones en los huesos, los riñones y el sistema inmunológico.

En el caso de Louis Prevost, su esposa no precisó en qué etapa se encuentra actualmente la enfermedad ni brindó detalles sobre su pronóstico.

La salud del Papa también genera preocupación

La internación de Louis coincide con la recuperación de León XIV, de 71 años, tras una cirugía realizada en el Policlínico Gemelli de Roma. Durante la intervención, los estudios confirmaron que el pontífice tiene un adenocarcinoma pulmonar.

El Vaticano informó que la operación concluyó sin complicaciones y que el Papa permanecería internado durante varios días para recuperarse. Hasta el momento, la Santa Sede no había detallado el estadio del tumor ni los tratamientos que podría necesitar.

Louis Prevost reside en Florida y es veterano de la Marina estadounidense. Su nombre tomó relevancia internacional tras la elección de su hermano como pontífice en mayo de 2025.

La familia atraviesa ahora un período de incertidumbre, con ambos hermanos bajo atención médica y a la espera de novedades sobre su evolución.